O filme da Netflix no TOP 10 que vai melhorar sua quinta-feira (18/06)

Estamos na reta final da semana e, para muita gente, esse é o momento ideal para desacelerar e procurar algo leve para assistir depois de um dia corrido. Entre dramas intensos e suspenses cheios de tensão, uma boa comédia familiar pode ser exatamente o que falta para tornar a quinta-feira, 18, mais divertida.

Pensando nisso, a Netflix acaba de adicionar ao catálogo o filme Um Pai em Apuros, que já figura no TOP 10 da plataforma e atualmente ocupa a quarta posição entre os títulos mais assistidos.

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Estrelado por Rafael Infante e Dani Calabresa, o longa aposta em situações caóticas do cotidiano, humor acessível e uma proposta descontraída para conquistar quem procura entretenimento sem grandes preocupações.



Quando a rotina muda de lugar

A história acompanha Roberta e Fred, um casal que vive uma realidade comum a muitas famílias. Enquanto ela abandonou a carreira para cuidar da casa e dos quatro filhos, ele dedica a maior parte do tempo ao trabalho e raramente participa das tarefas domésticas.

O desgaste dessa dinâmica se torna inevitável até que Roberta decide fazer algo por si mesma. Cansada da sobrecarga, ela viaja para Salvador com a irmã e deixa Fred sozinho pela primeira vez diante da responsabilidade de administrar a casa e cuidar dos filhos.

A partir daí, o que parecia uma tarefa simples rapidamente se transforma em uma sequência de situações inesperadas, expondo o quanto o pai desconhece a rotina que sempre funcionou nos bastidores.

Humor simples e voltado para toda a família

Grande parte da força do filme está na química entre Rafael Infante e Dani Calabresa, dois nomes conhecidos da comédia nacional. Embora a trama tenha como foco principal a jornada de Fred, ambos ajudam a sustentar o tom leve da narrativa.

O roteiro aposta em improvisos, situações exageradas e confusões domésticas que servem de combustível para boa parte das piadas. O resultado é uma produção acessível, com humor familiar e fácil de acompanhar, mesmo para quem procura apenas desligar a mente por algumas horas.

Além das gargalhadas, o filme também encontra espaço para abordar temas como a divisão das responsabilidades dentro de casa, a sobrecarga materna e a importância da participação dos pais na criação dos filhos.

Entre a diversão e as reflexões

Sem transformar essas questões em grandes debates, a produção utiliza o humor para mostrar como determinadas tarefas costumam passar despercebidas dentro da dinâmica familiar.

A inversão temporária dos papéis permite que Fred enfrente desafios que nunca precisou encarar, revelando tanto momentos de aprendizado quanto situações absurdas que movimentam a narrativa.

Ainda que trate desses assuntos de maneira superficial, o longa consegue inserir reflexões pontuais sem abrir mão do clima leve que conduz toda a história.

Elenco conhecido do público

Conhecido pelo trabalho no Porta dos Fundos, Rafael Infante assume o protagonismo e conduz boa parte das cenas com seu ritmo acelerado de humor. Dani Calabresa, apesar de aparecer menos ao longo da trama, é peça fundamental para a construção do conflito central.

O elenco também conta com Babu Santana, que participa da história como colega de trabalho de Fred, ajudando a compor algumas das situações mais divertidas da produção.

Vale a pena?

Depende da expectativa de quem vai assistir. Quem procura uma trama profunda, repleta de reviravoltas ou reflexões complexas pode sentir falta de maior desenvolvimento dos temas apresentados.

Por outro lado, para quem busca uma comédia simples, leve e despretensiosa, Um Pai em Apuros cumpre exatamente o que promete.

Com humor acessível, situações exageradas e um clima familiar, o filme funciona como uma opção agradável para rir sem preocupações e encerrar a quinta-feira, 18, de forma descontraída.