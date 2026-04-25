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6 filmes novos da Netflix perfeitos para ver neste fim de semana

Suspense, ação e comédia entram no catálogo e viram opções para maratonar

Beatriz Santos
Por

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Esses filmes novos da Netflix são perfeitos para sua maratona de fim de semana
Esses filmes novos da Netflix são perfeitos para sua maratona de fim de semana -

O fim de semana finalmente chegou e, com ele, a vontade de maratonar bons filmes no tempo livre. Pensando nisso, a Netflix segue ampliando seu catálogo com produções de diferentes gêneros, oferecendo alternativas para quem quer aproveitar os dias de descanso.

Entre novidades e títulos recentes que ganharam destaque na plataforma, há opções que passam por ação, suspense, comédia e drama, com histórias que exploram desde investigações policiais até conflitos psicológicos e sobrevivência.

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A movimentação constante do catálogo tem chamado atenção dos assinantes, principalmente pela variedade de narrativas e estilos, que dialogam com públicos distintos e ampliam as possibilidades de escolha.

Diante disso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com opções disponíveis para quem busca o que assistir sem perder tempo escolhendo.

5 filmes para ver AGORA na Netflix

Jogo do Predador

Cena de Jogo do Predador
Cena de Jogo do Predador | Foto: Divulgação

Uma mulher viciada em adrenalina coloca seus limites à prova ao embarcar numa aventura pela natureza selvagem australiana. A alpinista se encontra no meio de uma caçada quando os predadores naturais não são os únicos atrás de sangue.

Agora, a jovem precisa lutar para sobreviver e vencer os obstáculos do caçador, em uma trama que combina tensão e sobrevivência em um ambiente extremo.

Corra que a Polícia Vem Aí

Cena de Corra que a Polícia Vem Aí
Cena de Corra que a Polícia Vem Aí | Foto: Divulgação

A história acompanha o herdeiro do cômico e lendário Tenente Frank Drebin. Seguindo os passos do pai, Frank Drebin Jr. entra para a polícia e assume a missão de comandar uma divisão de elite em Los Angeles.

Ao lado de seu parceiro, ele se envolve em uma trama de conspiração envolvendo assaltos, um cadáver suspeito e ameaças à cidade, enquanto tenta provar seu valor em meio ao caos.

Sisu: Uma História de Determinação

Cena de Sisu: Uma História de Determinação
Cena de Sisu: Uma História de Determinação | Foto: Divulgação

Durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial, um garimpeiro solitário cruza o caminho de nazistas em retirada no norte da Finlândia.

Quando seu ouro é roubado, os soldados descobrem que ele não é um homem comum, dando início a uma sequência de confrontos marcada por resistência e sobrevivência.

A Colega Perfeita

Cena de A Colega Perfeita
Cena de A Colega Perfeita | Foto: Divulgação

Uma caloura universitária decide convidar uma estudante popular para dividir o quarto na faculdade, acreditando estar iniciando uma nova amizade.

Com o tempo, a relação se transforma em uma disputa silenciosa, marcada por conflitos passivo-agressivos e tensões crescentes entre as duas.

Confiança

Cena de Confiança
Cena de Confiança | Foto: Divulgação

Uma estrela de Hollywood enfrenta um escândalo midiático e decide se isolar em uma cabana remota para tentar recomeçar.

No entanto, após ser traída por alguém próximo, ela se vê envolvida em um jogo perigoso e precisa lutar para sobreviver.

Letras da Morte

Cena de Letras da Morte
Cena de Letras da Morte | Foto: Divulgação

Um detetive renomado percebe que um assassino em série está cometendo crimes inspirados em um caso do passado que ele investigou.

Com a aposentadoria suspensa, ele retorna à ativa para desvendar os enigmas deixados pelo criminoso, em uma investigação que mistura mistério e tensão psicológica.

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filmes Netflix

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