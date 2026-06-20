6 filmes recém-chegados à Netflix para este fim de semana (20 e 21/06)

Finalmente chegou o fim de semana e, para muita gente, isso significa colocar as séries em dia, descobrir novidades do streaming e aproveitar algumas horas de descanso em frente à televisão. Com tantas opções disponíveis, escolher o próximo filme para assistir pode ser uma tarefa mais difícil do que parece.

A Netflix segue ampliando seu catálogo semanalmente com produções de diferentes gêneros, reunindo desde histórias emocionantes até thrillers cheios de tensão. O problema é que, diante de tantas estreias, muita gente acaba passando mais tempo procurando do que realmente assistindo.

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É justamente nesse cenário que uma boa curadoria faz a diferença quando o catálogo é enorme. Separar títulos que acabaram de chegar à plataforma pode ajudar a encontrar aquela produção perfeita para o momento, seja para assistir sozinho, com amigos ou em família.



Pensando nisso, reunimos seis filmes recém-chegados à Netflix que merecem entrar na sua lista nos próximos dias. As opções incluem suspense psicológico, drama romântico, comédia familiar e histórias baseadas em investigações intrigantes.

6 filmes para ver AGORA na Netflix

Mensagens para Isabelle

Cena de Mensagens Para Isabelle - Foto: Divulgação

Misturando drama, romance e momentos de humor, o filme acompanha Jill, uma mulher que tenta lidar com o luto após a morte da irmã. Para amenizar a saudade, ela passa a deixar mensagens de voz no antigo número de telefone de Isabelle, compartilhando acontecimentos de sua vida em São Francisco.



O que ela não imagina é que o número foi reatribuído para outra pessoa. Do outro lado da linha, um corretor imobiliário reservado começa a acompanhar suas mensagens confessionais, criando uma conexão inesperada que transforma a vida dos dois.

Não Fale o Mal

Cena de Não Fale o Mal - Foto: Divulgação

O suspense acompanha uma família norte-americana que aceita o convite de conhecidos britânicos para passar alguns dias em uma casa de campo após um encontro durante as férias na Europa. O cenário tranquilo parece perfeito para um fim de semana de descanso.



Mas a experiência rapidamente se transforma em um pesadelo. Com comportamentos cada vez mais estranhos e perturbadores, os anfitriões revelam um lado sombrio que coloca os visitantes em uma situação aterrorizante da qual talvez não consigam escapar.

As Cores do Mal: Preto

Cena de As Cores do Mal: Preto - Foto: Divulgação

A produção dá continuidade aos acontecimentos apresentados em As Cores do Mal: Vermelho e acompanha o promotor Leopold Bilski em uma nova investigação na Polônia. Ao chegar a uma pequena cidade, ele passa a investigar o desaparecimento misterioso de um garoto.



Conforme aprofunda as buscas, o promotor descobre uma antiga lenda local ligada ao sumiço de várias crianças ao longo dos anos. A partir daí, ele precisa correr contra o tempo para desvendar conexões que podem esconder crimes muito mais graves.

Um Pai em Apuros

Cena de Um Pai Em Apuros - Foto: Divulgação

A comédia familiar acompanha Roberta e Fred, um casal que leva uma rotina aparentemente comum ao lado dos cinco filhos. Tudo muda quando Roberta decide tirar férias e deixa toda a responsabilidade da casa nas mãos do marido.



Sem experiência para lidar sozinho com tantas tarefas ao mesmo tempo, Fred se vê envolvido em situações caóticas e divertidas. No meio da confusão, a família acaba descobrindo importantes lições sobre convivência e união.

Skincare

Cena de Skincare - Foto: Divulgação

Estrelado por Elizabeth Banks, o thriller psicológico acompanha Hope Goldman, uma famosa esteticista de Los Angeles que está prestes a lançar sua própria linha de produtos para cuidados com a pele.



Quando um concorrente abre uma loja em frente ao seu estabelecimento, acontecimentos estranhos começam a ameaçar sua reputação. Determinada a descobrir quem está por trás da suposta sabotagem, Hope mergulha em uma investigação que a leva a questionar tudo ao seu redor.

Te Peguei!

Cena de Te Peguei! - Foto: Divulgação

Baseado em uma história real, o longa acompanha um grupo de cinco amigos que mantém uma tradição bastante peculiar desde a infância: uma partida anual de pega-pega disputada com intensidade máxima.



Neste ano, porém, a brincadeira ganha um ingrediente especial. O único jogador que nunca foi pego está prestes a se casar, e os amigos farão de tudo para finalmente encerrar sua sequência invicta em meio a situações hilárias e imprevisíveis.