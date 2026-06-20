Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

SE LIGA NA DICA!

6 filmes recém-chegados à Netflix para este fim de semana (20 e 21/06)

Essas novidades da Netflix podem ser a escolha perfeita para quem quer aproveitar o fim de semana

Beatriz Santos
Por
Esses filmes novos da Netflix são perfeitos para seu fim de semana
Esses filmes novos da Netflix são perfeitos para seu fim de semana - Foto: Divulgação

Finalmente chegou o fim de semana e, para muita gente, isso significa colocar as séries em dia, descobrir novidades do streaming e aproveitar algumas horas de descanso em frente à televisão. Com tantas opções disponíveis, escolher o próximo filme para assistir pode ser uma tarefa mais difícil do que parece.

A Netflix segue ampliando seu catálogo semanalmente com produções de diferentes gêneros, reunindo desde histórias emocionantes até thrillers cheios de tensão. O problema é que, diante de tantas estreias, muita gente acaba passando mais tempo procurando do que realmente assistindo.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

DIA DO CINEMA BRASILEIRO

Streaming e preguiça cultural: estamos matando o cinema brasileiro de fome?
Streaming e preguiça cultural: estamos matando o cinema brasileiro de fome? imagem

CINEINSITE

Viola Davis revela arrependimento por papel em filme indicado ao Oscar
Viola Davis revela arrependimento por papel em filme indicado ao Oscar imagem

GRATUITO!

Cinema de Salvador recebe mostra internacional em apoio à Palestina
Cinema de Salvador recebe mostra internacional em apoio à Palestina imagem

É justamente nesse cenário que uma boa curadoria faz a diferença quando o catálogo é enorme. Separar títulos que acabaram de chegar à plataforma pode ajudar a encontrar aquela produção perfeita para o momento, seja para assistir sozinho, com amigos ou em família.

Pensando nisso, reunimos seis filmes recém-chegados à Netflix que merecem entrar na sua lista nos próximos dias. As opções incluem suspense psicológico, drama romântico, comédia familiar e histórias baseadas em investigações intrigantes.

6 filmes para ver AGORA na Netflix

Mensagens para Isabelle

Cena de Mensagens Para Isabelle
Cena de Mensagens Para Isabelle - Foto: Divulgação

Misturando drama, romance e momentos de humor, o filme acompanha Jill, uma mulher que tenta lidar com o luto após a morte da irmã. Para amenizar a saudade, ela passa a deixar mensagens de voz no antigo número de telefone de Isabelle, compartilhando acontecimentos de sua vida em São Francisco.

O que ela não imagina é que o número foi reatribuído para outra pessoa. Do outro lado da linha, um corretor imobiliário reservado começa a acompanhar suas mensagens confessionais, criando uma conexão inesperada que transforma a vida dos dois.

Não Fale o Mal

Cena de Não Fale o Mal
Cena de Não Fale o Mal - Foto: Divulgação

O suspense acompanha uma família norte-americana que aceita o convite de conhecidos britânicos para passar alguns dias em uma casa de campo após um encontro durante as férias na Europa. O cenário tranquilo parece perfeito para um fim de semana de descanso.

Mas a experiência rapidamente se transforma em um pesadelo. Com comportamentos cada vez mais estranhos e perturbadores, os anfitriões revelam um lado sombrio que coloca os visitantes em uma situação aterrorizante da qual talvez não consigam escapar.

As Cores do Mal: Preto

Cena de As Cores do Mal: Preto
Cena de As Cores do Mal: Preto - Foto: Divulgação

A produção dá continuidade aos acontecimentos apresentados em As Cores do Mal: Vermelho e acompanha o promotor Leopold Bilski em uma nova investigação na Polônia. Ao chegar a uma pequena cidade, ele passa a investigar o desaparecimento misterioso de um garoto.

Conforme aprofunda as buscas, o promotor descobre uma antiga lenda local ligada ao sumiço de várias crianças ao longo dos anos. A partir daí, ele precisa correr contra o tempo para desvendar conexões que podem esconder crimes muito mais graves.

Um Pai em Apuros

Cena de Um Pai Em Apuros
Cena de Um Pai Em Apuros - Foto: Divulgação

A comédia familiar acompanha Roberta e Fred, um casal que leva uma rotina aparentemente comum ao lado dos cinco filhos. Tudo muda quando Roberta decide tirar férias e deixa toda a responsabilidade da casa nas mãos do marido.

Sem experiência para lidar sozinho com tantas tarefas ao mesmo tempo, Fred se vê envolvido em situações caóticas e divertidas. No meio da confusão, a família acaba descobrindo importantes lições sobre convivência e união.

Skincare

Cena de Skincare
Cena de Skincare - Foto: Divulgação

Estrelado por Elizabeth Banks, o thriller psicológico acompanha Hope Goldman, uma famosa esteticista de Los Angeles que está prestes a lançar sua própria linha de produtos para cuidados com a pele.

Quando um concorrente abre uma loja em frente ao seu estabelecimento, acontecimentos estranhos começam a ameaçar sua reputação. Determinada a descobrir quem está por trás da suposta sabotagem, Hope mergulha em uma investigação que a leva a questionar tudo ao seu redor.

Te Peguei!

Cena de Te Peguei!
Cena de Te Peguei! - Foto: Divulgação

Baseado em uma história real, o longa acompanha um grupo de cinco amigos que mantém uma tradição bastante peculiar desde a infância: uma partida anual de pega-pega disputada com intensidade máxima.

Neste ano, porém, a brincadeira ganha um ingrediente especial. O único jogador que nunca foi pego está prestes a se casar, e os amigos farão de tudo para finalmente encerrar sua sequência invicta em meio a situações hilárias e imprevisíveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

filmes Netflix

Relacionadas

Mais lidas