7 filmes da Netflix para assistir no Carnaval sem sair de casa

Netflix surge com um catálogo recheado de filmes para quem quer passar o Carnaval em casa - Foto: Divulgação

Nem todo mundo quer disputar espaço nos blocos ou enfrentar multidões atrás do trio elétrico. Enquanto o Carnaval toma conta das ruas com glitter, música alta e festas que atravessam a madrugada, cresce também o número de pessoas que escolhe transformar o feriado em um momento de descanso.



Para quem decidiu passar a folia em casa, a Netflix surge como alternativa certeira. Entre dramas históricos, romances intensos, produções premiadas e filmes cheios de tensão, a plataforma reúne títulos que prometem prender a atenção do início ao fim.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Há opções para todos os gostos: amizade improvável, perseguições em meio a tempestades devastadoras, conflitos existenciais em cenários pós-guerra, crises urbanas e até uma missão bíblica capaz de mudar o destino da humanidade.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para você aproveitar o Carnaval do seu jeito, com controle remoto na mão e maratona garantida.

7 filmes para ver agora na Netflix

O Grande Hotel Budapeste

Cena de O Grande Hotel Budapeste | Foto: Divulgação

Em O Grande Hotel Budapeste, no período entre as duas guerras mundiais, o famoso gerente de um hotel europeu conhece um jovem empregado e os dois tornam-se melhores amigos.



Entre as aventuras vividas pelos dois, constam o roubo de um famoso quadro do Renascimento, a batalha pela grande fortuna de uma família e as transformações históricas durante a primeira metade do século XX.

Twisters

Cena de Twisters | Foto: Divulgação

O filme foca em uma dupla de caçadores de tempestade. Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones) é uma ex-caçadora desses fenômenos, mas que acaba sendo atraída de volta às planícies por seu amigo Javi (Anthony Ramos), para testar um novo sistema experimental de rastreamento meteorológico.



Nessa missão, ela cruza seu caminho com Tyler Owens (Glen Powell), um ícone das redes sociais que compartilha suas aventuras de caça à tempestade. Conforme a temporada de tempestades se intensifica, dando início a acontecimentos aterrorizantes, Kate e Tyler, que são concorrentes, se encontram em meio a uma situação nunca antes vista, colocando suas vidas em risco.

Ah, A Amizade…

Cena de Ah, A Amizade... | Foto: Divulgação

Thando (Katlego Lebogang) e Charles (Siya Sepotokele) são dois amigos de longa data precisam lidar, em um primeiro momento, com a distância, já que um deles vai morar durante alguns anos em Nova Iorque.



Quando Charles retorna, apresenta sua futura noiva e logo surge uma viagem para um destino paradisíaco para oficializar essa relação. Esse fato desperta em Thando mais incertezas sobre o que sente por ele.

Queer

Cena de Queer | Foto: Divulgação

A trama segue a vida de Lee (Daniel Craig), um expatriado americano que se encontra na Cidade do México após ser dispensado da Marinha. Lee vive entre estudantes universitários americanos e donos de bares que, como ele, sobrevivem com empregos de meio período e benefícios do GI Bill, uma lei que auxiliou veteranos da Segunda Guerra Mundial.



Em meio à vida boêmia da cidade, Lee conhece Allerton (Drew Starkey), um jovem por quem desenvolve uma intensa paixão. O filme explora temas de solidão, desejo e a busca por identidade em um cenário pós-guerra, com uma ambientação que retrata fielmente a atmosfera da Cidade do México nos anos 1950.

A Crônica Francesa

Cena de A Crônica Francesa | Foto: Divulgação

A história se passa na fictícia cidade francesa de Ennui-sur-Blasé, onde funciona a redação de uma revista americana. Após a morte repentina do editor Arthur Howitzer Jr., a publicação é encerrada, conforme seu testamento, mas antes lança uma última edição especial de despedida.



Esse número final reúne quatro reportagens: um passeio nostálgico pela cidade, que compara passado e presente; uma palestra sobre arte; a cobertura de um protesto estudantil que evolui para a chamada “Revolução do Tabuleiro de Xadrez”; e o relato de um jantar peculiar com o comissário de polícia local, preparado por um lendário chef policial. Juntas, as histórias celebram a narrativa jornalística e seus personagens excêntricos.

Noé

Cena de Noé | Foto: Divulgação

Noé (Russell Crowe) vive com a esposa Naameh (Jennifer Connelly) e os filhos Sem (Douglas Booth), Cam (Logan Lerman) e Jafé (Leo McHugh Carroll) em uma terra desolada, onde os homens perseguem e matam uns aos outros. Um dia, Noé recebe uma mensagem do Criador de que deve encontrar Matusalém (Anthony Hopkins).



Durante o percurso ele acaba salvando a vida da jovem Ila (Emma Watson), que tem um ferimento grave na barriga. Ao encontrar Matusalém, Noé descobre que ele tem a tarefa de construir uma imensa arca, que abrigará os animais durante um dilúvio que acabará com a vida na Terra, de forma a que a visão do Criador possa ser, enfim, resgatada.

Salve Geral: Irmandade

Cena de Salve Geral: Irmandade | Foto: Divulgação

Salve Geral: Irmandade acompanha o cenário e os personagens da série Irmandade, dessa vez, porém, sob um perigo ainda maior quando os principais líderes criminosos são transferidos para prisões de segurança máxima.



É graças a essa decisão que a filha de 18 anos de Edson, criador da Irmandade, é sequestrada por policiais corruptos. Enquanto Elisa está presa sob as ordens desses bandidos, sua tia Cristina tenta resgatá-la. Ao mesmo tempo, a facção ordena o famoso Salve Geral, uma série de ataques violentos contra delegacias e forças de segurança para distrair as autoridades, mergulhando a cidade de São Paulo em caos absoluto.