O filme épico que chegou à Netflix e vai te deixar arrepiado

Filme estreou na Netflix e rapidamente se tornou uma das produções mais assistidas do momento - Foto: Divulgação

Noé, dirigido por Darren Aronofsky, voltou aos holofotes ao entrar no catálogo brasileiro da Netflix. Lançado originalmente em 2014, o longa rapidamente alcançou o TOP 10 da plataforma e atualmente ocupa a quarta posição entre os filmes mais assistidos, tornando-se um dos títulos mais comentados do momento.

A superprodução acompanha a clássica história bíblica do Dilúvio sob a lente intensa e visualmente impactante de Aronofsky.

Na trama, Russell Crowe interpreta Noé, um homem que vive isolado com a esposa Naameh (Jennifer Connelly) e os filhos Sem (Douglas Booth), Cam (Logan Lerman) e Jafé (Leo McHugh Carroll) em uma terra seca e marcada pela violência humana.



A visão que muda tudo

Após uma visão perturbadora, Noé entende que recebeu uma ordem direta do Criador: preparar-se para um dilúvio que acabará com a humanidade. Em busca de respostas, ele parte para encontrar Matusalém (Anthony Hopkins), o único capaz de ajudá-lo a compreender a dimensão do que está por vir.

Durante a jornada, Noé salva a jovem Ila (Emma Watson), que sofre um grave ferimento. Ao finalmente encontrar Matusalém, descobre que sua missão é construir uma imensa arca para abrigar os animais e preservar a criação antes que as águas destruam toda a civilização.

O conflito ganha ainda mais tensão com a presença de Tubal-Cain (Ray Winstone), descendente de Caim e principal adversário do protagonista, ampliando o embate moral e físico que move a narrativa.

Elenco de peso e impacto global

O elenco reúne nomes consagrados de Hollywood. Russell Crowe lidera a produção como o personagem-título. Jennifer Connelly interpreta Naameh, descrita como “a única descendente justa de Caim”. Emma Watson assume o papel de Ila, filha adotiva do casal, enquanto Logan Lerman e Douglas Booth vivem, respectivamente, Ham e Shem.

Anthony Hopkins dá vida a Matusalém, o avô de Noé, um dos homens mais velhos da Bíblia. O elenco ainda conta com Frank Langella, Nick Nolte, Mark Margolis, Kevin Durand, Marton Csokas e Madison Davenport.

Sucesso nos cinemas e agora fenômeno no streaming

Na estreia original, o filme arrecadou 362 milhões de dólares mundialmente e conquistou 74% de aprovação no Rotten Tomatoes, consolidando-se como uma releitura ousada e visualmente grandiosa da narrativa bíblica.

Agora, ao atingir rapidamente o TOP 10 e se posicionar em quarto lugar na Netflix — atrás apenas de 'Twisters', 'Sharkboy e Lavagirl' e 'Ah, a Amizade...' — o épico religioso prova que histórias grandiosas continuam encontrando espaço entre os títulos mais assistidos da plataforma.

Com cenas impactantes, dilemas morais intensos e um elenco estrelado, Noé se transforma no tipo de filme que domina o ranking, e as conversas, em poucos dias.