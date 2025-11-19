7 filmes imperdíveis que estão bombando na HBO Max no meio da semana

Jumanji: Bem-Vindo à Selva - Foto: Divulgação

Com o feriado batendo à porta, as opções de filmes não param de chegar ao streaming, e na HBO Max não é diferente. A plataforma conta com um catálogo diverso de filmes e séries para seus assinantes assistirem nesse meio de semana.

Entre os destaques, estão inúmeros lançamentos originais do streaming, produções de outros estúdios e até grandes filmes que acabaram de sair das telonas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Um dos grandes sucessos da semana é “Desespero Profundo”, que aparece entre os Top 10 da plataforma. Além dele, o terror “A Hora do Mal” também vem se destacando no streaming. Com isso, confira os filmes mais badalados do momento e que estão chamando a atenção dos internautas.

7 filmes da HBO Max para assistir AGORA!

Desespero Profundo

Desespero profundo | Foto: Divulgação

Na trama, o telespectador acompanha um grupo de desconhecidos com diferentes origens que acabam presos em meio ao Oceano Pacífico após o avião em que estavam cair na água.

Sobrevivendo apenas graças a uma bolsa de ar e com o avião parado assustadoramente próximo a uma ravina, passageiros e tripulantes devem trabalhar juntos para enfrentar os perigos que os cercam por todos os lados.

Além disso, ainda precisam lidar com o suprimento de oxigênio que está cada vez mais perto de acabar, o que deixa o clima mais tenso e desperta o desespero de todos.

A Hora do Mal

A Hora do Mal | Foto: Divulgação

A Hora do Mal acompanha o misterioso e inexplicável desaparecimento de 17 crianças de uma mesma turma, liderada pela professora Gandy (Julia Garner). Em uma noite comum, exatamente às 2h17 da madrugada, todos os alunos acordaram, deixaram suas casas voluntariamente e desapareceram, com exceção de Alex Lilly, um jovem tímido que permaneceu no local.

Sem indícios de arrombamento, violência ou sequestro, o caso abala profundamente a comunidade. A cidade, tomada pela perplexidade, passa a exigir respostas: o que realmente aconteceu naquela noite? Quem ou o quê estaria por trás de um evento tão estranho?

Com poucas pistas e uma investigação cada vez mais tensa, Gandy rapidamente se torna o principal alvo das suspeitas dos moradores do pequeno subúrbio, que acreditam que ela possa ter envolvimento no desaparecimento.

De Volta Para o Futuro

De Volta Para o Futuro | Foto: Divulgação

Um jovem (Michael J. Fox) aciona uma máquina do tempo construída por um cientista acidentalmente (Christopher Lloyd) em um Delorean, voltando aos anos 50. Lá conhece sua mãe (Lea Thompson), antes ainda do casamento com seu pai, que fica apaixonada por ele. O romance põe em risco sua própria existência, pois mudaria todo o futuro, forçando-o a servir de cupido entre seus pais.

De Volta Para o Futuro II

De Volta Para o Futuro II | Foto: Divulgação

Esse grande clássico, acompanha o cientista Doc Brown (Christopher Lloyd), onde ele leva Marty (Michael J. Fox) e sua namorada (Elisabeth Shue) para o ano 2015, com a finalidade de resolver uma questão familiar no futuro deles. Mas Biff (Thomas F. Wilson), um inimigo antigo da família, obriga eles a correrem contra o tempo para não alterarem os acontecimentos.

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

Jumanji: Bem-Vindo à Selva | Foto: Divulgação

Em Jumanji: Bem-Vindo à Selva, quatro adolescentes descobrem um videogame ambientado em uma densa floresta tropical.

Animados com a novidade, eles selecionam seus avatares para iniciar a partida, mas um acontecimento inesperado os transporta diretamente para dentro do jogo, onde assumem as identidades dos personagens escolhidos e precisam enfrentar os desafios dessa nova e perigosa realidade.

De Volta Para o Futuro III

De Volta Para o Futuro III | Foto: Divulgação

Ao receber uma carta de Doc (Christopher Lloyd) datada de 1885, Marty McFly (Michael J. Fox) decide viajar para o Velho Oeste, no dia 2 de setembro do mesmo ano.

Voltando ao tempo, ele descobre que o doutor está fugindo de uma gangue de bandidos e se apaixonou por uma professora. Então, agora Marty tem apenas cinco dias para salvar a si e aos seus amigos e voltar para o futuro.



Drácula: A História Nunca Contada

Drácula: A História Nunca Contada | Foto: Divulgação

No longa, os habitantes da Transilvânia são inimigos de longos anos dos turcos, com quem tiveram batalhas épicas. Para evitar a morte de sua população, o rei local aceitou entregar aos turcos centenas de crianças.

Entre elas estava seu próprio filho, Vlad Tepes (Luke Evans), que com oa turcos aprendeu a arte de guerrear. Logo Vlad ganhou fama pela ferocidade nas batalhas e também por empalar os derrotados.