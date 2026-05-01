7 filmes novos e viciantes da Netflix para maratonar neste feriadão

Esses filmes novos da Netflix são perfeitos para maratonar neste feriadão - Foto: Divulgação

O feriado chegou e nada como aproveitar a folga do Dia do Trabalhador assistindo um bom filme. Pensando nisso, a Netflix conta com opções imperdíveis para quem busca entretenimento de qualidade e quer transformar o descanso em uma verdadeira maratona.

Com um catálogo cada vez mais amplo, a curadoria pode ser difícil diante de inúmeras opções disponíveis. Ainda assim, a plataforma acaba de receber novidades para todos os gostos, com histórias que vão do suspense psicológico à ação intensa, perfeitas para quem quer mergulhar em tramas envolventes.

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Outro fator que chama atenção é que muitos desses títulos recém-chegados já aparecem entre os mais assistidos, figurando no TOP 10 da plataforma. Isso reforça o apelo dessas produções, que rapidamente conquistaram o público e se tornaram assunto nas redes sociais.



Pensando em facilitar a escolha, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem quer aproveitar o feriadão com filmes que entregam tensão, emoção e entretenimento do começo ao fim.

7 filmes da Netflix para ver AGORA

O Jogo do Predador

Cena de Jogo do Predador | Foto: Divulgação

Em O Jogo do Predador, uma mulher viciada em adrenalina coloca seus limites à prova ao embarcar numa aventura pela natureza selvagem australiana. A alpinista se encontra no meio de uma caçada quando os predadores naturais não são os únicos atrás de sangue.



Agora, a jovem precisa lutar para sobreviver e vencer os obstáculos do caçador. Em meio à tensão constante, o filme aposta em um clima de sobrevivência extrema e perigo iminente.

Letras da Morte

Cena de Letras da Morte | Foto: Divulgação

Quando o renomado detetive Archer (Al Pacino) nota que um novo assassino em série está realizando diversos ataques baseados em um crime que ele mesmo investigou no passado, sua aposentadoria é suspensa.



Junto a outros dois policiais, Archer se esforça para desvendar os assassinatos, que parecem imitar o famoso "jogo da forca", mergulhando em um enigma cada vez mais perigoso.

Confiança

Cena de Confiança | Foto: Divulgação

Em Confiança, uma estrela de Hollywood (Sophie Turner) sofre com um escândalo midiático e resolve buscar refúgio e solitude numa cabana remota. Ou é isso que ela acha.



Depois de ser traída por quem ela mais confiava, a jovem atriz agora precisa lutar para sobreviver a um jogo brutal, onde ninguém é totalmente confiável.

Divórcio

Cena de Divórcio | Foto: Divulgação

O casal Noeli (Camila Morgado) e Júlio (Murilo Benício) leva uma vida humilde, até que ficam ricos depois de criar um molho de tomate sucesso nacional.



Com o passar dos anos, os dois vão se distanciando e um incidente é a gota d'água para a separação, dando início a uma disputa intensa por patrimônio.

MaXXXine

Cena de MaXXXine | Foto: Divulgação

Nesta aguardada sequência de X - A Marca da Morte (2022) e Pearl (2022), Mia Goth reprisa seu papel como Maxine Minx. Como única sobrevivente de uma filmagem pornô que deu errado, ela decide seguir rumo à fama.



Agora, na década de 1980, a aspirante enfrenta novos desafios enquanto tenta se consolidar em Hollywood, sem conseguir escapar de um passado sombrio que insiste em voltar e de um assassino em série.

Estrada Maldita

Cena de Estrada Maldita | Foto: Divulgação

Um casal de estudantes universitários viaja para casa em Delaware na véspera de Natal, mas decide pegar um atalho perigoso. Em condições extremas, eles acabam presos após um acidente.



Logo percebem que estão em uma realidade sobrenatural, onde um crime antigo se repete constantemente, criando um ciclo assustador do qual parece impossível escapar.

Missão Impossível: O Acerto Final

Cena de Missão Impossível: | Foto: Divulgação

Ethan Hunt (Tom Cruise) retorna para enfrentar uma nova ameaça global envolvendo inteligência artificial. A missão coloca em risco o equilíbrio do mundo.



Em uma corrida contra o tempo, o agente precisa lidar com inimigos poderosos e decisões difíceis, enquanto tenta impedir consequências irreversíveis para a humanidade.