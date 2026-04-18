7 filmes novos e viciantes da Netflix para ver neste sábado de feriadão

Esses filmes novos da Netflix são a opção ideal para sua maratona de fim de semana - Foto: Divulgação

O fim de semana finalmente chegou, e com ele, aquela vontade quase inevitável de desacelerar, pegar um bom filme e aproveitar o tempo livre no sofá. Para quem assina a Netflix, a tarefa pode parecer simples, mas a quantidade de opções disponíveis muitas vezes torna a escolha mais difícil do que deveria.

Entre lançamentos recentes e títulos que voltaram a ganhar destaque, a plataforma reúne produções de diferentes gêneros que vão do suspense psicológico ao terror, passando por ação e drama intenso.

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O melhor: algumas dessas produções já figuram no TOP 10, conquistando o público com histórias envolventes e cheias de tensão.

Seja para quem busca adrenalina, histórias perturbadoras ou narrativas emocionais, há opções que se encaixam em todos os gostos. A diversidade de estilos é um dos pontos fortes da seleção, que mistura produções contemporâneas com filmes que continuam relevantes.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para você não perder tempo escolhendo e começar a maratonar agora mesmo.

7 filmes para ver AGORA na Netflix

A Colega Perfeita

Cena de A Colega Perfeita | Foto: Divulgação

Em A Colega Perfeita, uma caloura universitária ingênua chamada Devon arrisca uma decisão: convidar a popular, descolada e confiante estudante Celeste para ser sua colega de quarto da faculdade.

Quando ela aceita, o que começa como uma nova e excitante amizade gradualmente se transforma em uma guerra de interesses passivo agressiva.



A relação entre as duas rapidamente sai do controle, revelando inseguranças, manipulações e conflitos cada vez mais intensos. O suspense cresce à medida que a convivência se torna um campo minado emocional.

180

Cena de 180 | Foto: Divulgação

Quando um incidente inesperado de violência na estrada coloca seu filho em estado crítico, um pai enfurecido segue um caminho sombrio de turbulência emocional e vingança.



A narrativa mergulha em decisões extremas e nas consequências de agir movido pela dor. Um thriller intenso que prende pela tensão constante.

MaXXXine

Cena de MaXXXine | Foto: Divulgação

Como única sobrevivente de uma filmagem pornô que deu errado há alguns anos, Maxine Minx decide seguir sua jornada rumo à fama mesmo depois do acontecido.

Agora, na década de 1980, em Hollywood, a estrela de cinema adulto começa a fazer testes para papéis no cinema e consegue uma vaga em uma sequência de terror de baixo orçamento, agarrando a oportunidade com todas as suas forças.



Mas enquanto isso, Maxine se torna alvo da investigação de um detetive particular e de um misterioso assassino que persegue as estrelas de Hollywood, deixando um rastro de sangue que ameaça revelar o passado sinistro de Maxine. Porém, ela não pretende deixar que esses problemas impactem sua bela carreira.

Sisu: Uma História de Determinação

Cena de Sisu: Uma História de Determinação | Foto: Divulgação

Durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial, um garimpeiro solitário cruza pelo caminho com nazistas em um retiro de terra arrasada no norte da Finlândia. Quando os nazistas roubam seu ouro, descobrem que não é um minerador comum.



O que se segue é uma jornada brutal de resistência e sobrevivência. O filme aposta em ação intensa e um protagonista quase imbatível.

Amizade Tóxica

Cena de Amizade Tóxica | Foto: Divulgação

Um pai suburbano faz o possível para manter seu emprego e seu casamento enquanto tenta fazer amizade com seu novo e charmoso vizinho, Brian.



O que começa como uma relação aparentemente comum logo revela camadas inquietantes. A trama explora até onde alguém pode ir para preservar a própria vida.

Atirador

Cena de Atirador | Foto: Divulgação

Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) é um ex-atirador de elite dos Marines, que se afastou do trabalho após uma traição. Isolado em um refúgio remoto nas montanhas, Bob é encontrado pelo coronel aposentado Isaac Johnson (Danny Glover).



Johnson lhe diz que o país precisa de sua ajuda, já que a vida do presidente está em risco e apenas suas habilidades em tiro de longa distância podem impedir que esta ameaça se concretize. Inicialmente relutante, Bob aceita o trabalho. Porém logo ele descobre que tudo é na verdade uma armação patrocinada por Johnson.

Ataque Brutal

Cena de Ataque Brutal | Foto: Divulgação

Em meio a um furacão catastrófico, uma cidade costeira luta contra a ira da natureza e um ataque de tubarões. Enfrentando chuvas torrenciais, detritos e escuridão, se unem para sobreviver aos predadores mortais e sobreviver à tempestade.



Misturando desastre natural e terror, o filme aposta no caos e na sobrevivência como motores da trama, garantindo momentos de pura tensão.