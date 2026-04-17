Com apenas 6 episódios, essa série da Netflix vai melhorar sua sexta

Essa série da Netflix é perfeita para sua maratona de sexta-feira - Foto: Divulgação

Finalmente sexta-feira e, com o fim de semana batendo na porta, a vontade de ver boas produções aumenta, e nada como uma série rápida que você pode começar hoje e estender sua maratona nos próximos dias livres. Na Netflix, Antracite é uma opção ideal para quem busca suspense em poucos episódios.

Lançada em 2024, a produção acabou ficando esquecida no catálogo em meio a novos lançamentos, mas ainda entrega uma trama envolvente para os fãs do gênero.

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Com apenas seis episódios, a minissérie francesa mistura crime, mistério e drama psicológico. A recepção da crítica foi moderada, com 67% de aprovação no Rotten Tomatoes.



Um mistério que atravessa décadas

A história se desenrola a partir de um caso antigo envolvendo um suposto suicídio coletivo ligado a uma seita nos Alpes Franceses. Décadas depois, um novo assassinato com características semelhantes reacende o terror na região e levanta suspeitas sobre o passado.

O desaparecimento de um jornalista que investigava o caso também impulsiona a narrativa, conectando diferentes linhas do tempo e revelando que os segredos da montanha estão longe de serem resolvidos.

Dois protagonistas em busca da verdade

A trama acompanha Jaro Gatsi, jovem acusado de um crime brutal que replica os rituais do culto, e Ida, uma mulher determinada a descobrir o que aconteceu com seu pai desaparecido.

Enquanto ele tenta provar sua inocência, ela mergulha em uma investigação pessoal. Os caminhos dos dois se cruzam em meio a desconfianças, pistas fragmentadas e revelações que expõem uma rede de mentiras e traumas.

Suspense psicológico e narrativa envolvente

Criada por Maxime Berthemy, Fanny Robert e Mehdi Ouahab, a série aposta em uma construção não linear, alternando entre passado e presente para revelar aos poucos os acontecimentos que marcaram a região.

A ambientação nos Alpes Franceses contribui para a atmosfera sombria, com paisagens frias e isoladas que reforçam o clima de tensão constante. O suspense não está apenas nos crimes, mas também nas relações entre os personagens e nos segredos que carregam.

Elenco e performances intensas

O elenco reúne nomes como Hatik, Noémie Schmidt e Stefano Cassetti, além de Raphaël Ferret, Kad Merad, Jean-Marc Barr, Camille Lou, Marianne Basler e Léo Legrand.

As atuações ajudam a sustentar a tensão da narrativa, especialmente ao explorar personagens marcados por conflitos internos e conexões com o passado.

Vale a pena?

Mesmo sem ter ganhado grande destaque no lançamento, a série entrega exatamente o que promete para quem procura uma maratona rápida e envolvente.

Com apenas seis episódios, a trama mantém o ritmo e constrói um suspense consistente, daqueles que fazem você querer engatar um episódio no outro. É uma escolha certeira para o fim de semana, especialmente para quem gosta de histórias cheias de mistério, tensão e reviravoltas.