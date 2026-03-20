NOVO FILME
8 episódios de Peaky Blinders essenciais para ver antes do novo filme
Novo longa chega à Netflix e retoma momentos decisivos da série
Por Beatriz Santos
Siga o A TARDE no Google
Peaky Blinders: O Homem Imortal estreou nesta sexta-feira, 20, na Netflix e dá continuidade à história de Tommy Shelby e da família criminosa. O longa promete encerrar a trajetória iniciada na série, retomando eventos marcantes da produção original.
Com a chegada do filme, muitos fãs têm se perguntado se é necessário assistir às seis temporadas completas ou se alguns episódios específicos já são suficientes para entender a nova trama.
Leia Também:
A própria Netflix indica que, para acompanhar os principais acontecimentos, há capítulos essenciais que ajudam a compreender os conflitos, alianças e decisões que moldam o destino de Tommy Shelby.
Ao todo, a série construiu uma narrativa complexa ao longo de seis temporadas, culminando em um cenário em que Tommy retorna a Birmingham após anos exilado, enquanto precisa lidar com o envolvimento do filho em um complô nazista, ponto central que será desenvolvido no filme.
Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com os principais episódios para entender o novo longa.
Episódios de Peaky Blinders para ver antes do filme
Temporada 1, episódio 1
O capítulo de estreia apresenta Tommy Shelby, ex-soldado e líder da gangue. Ele entra em conflito com o irmão Arthur e a tia Polly, enquanto precisa lidar com a chegada do inspetor Chester Campbell, enviado por Winston Churchill para recuperar armas roubadas.
Temporada 1, episódio 5
O retorno do pai da família Shelby gera tensão e desconfiança. Enquanto isso, Grace se aproxima de Tommy e passa a viver um dilema entre a missão secreta e os sentimentos pelo protagonista.
Temporada 2, episódio 6
Considerado um dos melhores episódios da série, o desfecho da segunda temporada mostra Tommy tentando resolver pendências em um dia decisivo. O capítulo reúne alianças, vinganças e uma reviravolta envolvendo Grace.
Temporada 3, episódio 2
Tommy e Grace vivem um momento de estabilidade, mas a situação muda rapidamente. Um conflito com a família Changretta leva a uma tragédia que impacta diretamente o futuro do protagonista.
Temporada 3, episódio 6
Após uma perda pessoal, Tommy se envolve em uma operação perigosa que inclui explosões e negociações políticas. O episódio termina com a prisão de membros da família Shelby.
Temporada 4, episódio 1
Os Shelby enfrentam a ameaça da máfia italiana liderada por Luca Changretta. O confronto marca uma nova fase da série, com perdas importantes para a família.
Temporada 5, episódio 6
Tommy se infiltra no círculo do político Oswald Mosley e planeja um atentado. O plano falha, intensificando conflitos internos e deixando o protagonista à beira do colapso.
Temporada 6, episódio 6
No episódio final da série, Tommy acredita estar doente e tenta organizar o futuro da família. Ao descobrir que foi enganado, ele muda de postura e indica um novo caminho para a história.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes