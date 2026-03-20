8 episódios de Peaky Blinders essenciais para ver antes do novo filme

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Filme derivado da série Peaky Blinders acaba de chegar à Netflix - Foto: Divulgação

Peaky Blinders: O Homem Imortal estreou nesta sexta-feira, 20, na Netflix e dá continuidade à história de Tommy Shelby e da família criminosa. O longa promete encerrar a trajetória iniciada na série, retomando eventos marcantes da produção original.

Com a chegada do filme, muitos fãs têm se perguntado se é necessário assistir às seis temporadas completas ou se alguns episódios específicos já são suficientes para entender a nova trama.

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A própria Netflix indica que, para acompanhar os principais acontecimentos, há capítulos essenciais que ajudam a compreender os conflitos, alianças e decisões que moldam o destino de Tommy Shelby.



Ao todo, a série construiu uma narrativa complexa ao longo de seis temporadas, culminando em um cenário em que Tommy retorna a Birmingham após anos exilado, enquanto precisa lidar com o envolvimento do filho em um complô nazista, ponto central que será desenvolvido no filme.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com os principais episódios para entender o novo longa.

Episódios de Peaky Blinders para ver antes do filme

Temporada 1, episódio 1

O capítulo de estreia apresenta Tommy Shelby, ex-soldado e líder da gangue. Ele entra em conflito com o irmão Arthur e a tia Polly, enquanto precisa lidar com a chegada do inspetor Chester Campbell, enviado por Winston Churchill para recuperar armas roubadas.

Temporada 1, episódio 5

O retorno do pai da família Shelby gera tensão e desconfiança. Enquanto isso, Grace se aproxima de Tommy e passa a viver um dilema entre a missão secreta e os sentimentos pelo protagonista.

Temporada 2, episódio 6

Considerado um dos melhores episódios da série, o desfecho da segunda temporada mostra Tommy tentando resolver pendências em um dia decisivo. O capítulo reúne alianças, vinganças e uma reviravolta envolvendo Grace.

Temporada 3, episódio 2

Tommy e Grace vivem um momento de estabilidade, mas a situação muda rapidamente. Um conflito com a família Changretta leva a uma tragédia que impacta diretamente o futuro do protagonista.

Temporada 3, episódio 6

Após uma perda pessoal, Tommy se envolve em uma operação perigosa que inclui explosões e negociações políticas. O episódio termina com a prisão de membros da família Shelby.

Temporada 4, episódio 1

Os Shelby enfrentam a ameaça da máfia italiana liderada por Luca Changretta. O confronto marca uma nova fase da série, com perdas importantes para a família.

Temporada 5, episódio 6

Tommy se infiltra no círculo do político Oswald Mosley e planeja um atentado. O plano falha, intensificando conflitos internos e deixando o protagonista à beira do colapso.

Temporada 6, episódio 6

No episódio final da série, Tommy acredita estar doente e tenta organizar o futuro da família. Ao descobrir que foi enganado, ele muda de postura e indica um novo caminho para a história.