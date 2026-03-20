Morre Chuck Norris, lenda do cinema de ação, aos 86 anos

Morre Chuck Norris aos 86 anos - Foto: Divulgação

O ator e artista marcial Chuck Norris, um dos maiores nomes do cinema de ação de Hollywood nas décadas de 1980 e 1990, morreu nesta sexta-feira, 20, aos 86 anos. Ele ganhou projeção internacional após interpretar o vilão de O Voo do Dragão (1972), ao lado de Bruce Lee. A informação foi confirmada pela Variety.

Em nota publicada no perfil oficial do ator, a família anunciou a morte com pesar. “É com o coração pesado que nossa família compartilha o falecimento repentino do nosso amado Chuck Norris ontem de manhã”, iniciou o comunicado.

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Na sequência, os familiares ressaltaram o desejo de privacidade e o momento da despedida. “Embora prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e estava em paz”, continuou.



A nota também destacou a dimensão pública e pessoal do artista. “Para o mundo, ele foi um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, foi um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família”.

Os parentes ainda enfatizaram os valores que marcaram a trajetória do ator. “Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Através de seu trabalho, disciplina e gentileza, inspirou milhões ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro na vida de muitos”, acrescentou.

Em outro trecho, a família demonstra gratidão pela convivência com Norris. “Embora nossos corações estejam partidos, somos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de compartilhar com ele”.

A relação com os fãs também foi mencionada na homenagem. “O amor e apoio que recebeu dos fãs ao redor do mundo significaram muito para ele, e nossa família é verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, eram seus amigos”, destacou.

Norris foi internado no último dia 18, na ilha de Kauai, no Havaí, como reportado pelo TMZ. A causa da morte ainda não foi revelada.

Das lutas ao estrelato em Hollywood

Nascido no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, Norris serviu na Força Aérea entre 1959 e 1962, antes de iniciar sua carreira como lutador profissional. Durante esse período — no qual conquistou diversos títulos nacionais — conheceu Bruce Lee, que o convidou para interpretar o antagonista em O Voo do Dragão.

O sucesso do longa impulsionou a carreira internacional de Lee e projetou Norris como uma promessa em Hollywood. O ator consolidou sua presença como protagonista em produções como Comboio da Carga Pesada (1977) e Os Bons se Vestem de Negro (1978), ajudando a estabelecer sua viabilidade como astro de ação em um momento de forte influência do cinema asiático no gênero.

Ao longo dos anos seguintes, estrelou títulos como Força Destruidora (1979), Octagon: Escola para Assassinos (1980), O Ajuste de Contas (1981), Fúria Silenciosa (1982), Vingança Forçada (1982), McQuade: O Lobo Solitário (1983) e Invasão U.S.A. (1985). Em 1984, Braddock: O Super Comando marcou sua franquia mais emblemática no cinema, com continuações lançadas em 1985 e 1988.

Na década de 1990, Norris se reinventou na televisão com a série Chuck Norris: O Homem da Lei (1993-2001), na qual interpretou o policial Cordell Walker. O personagem voltou a ser vivido pelo ator em telefilmes e participações especiais até 2005.

Nos anos mais recentes, Norris fez aparições especiais, muitas vezes interpretando a si mesmo, em produções como Yes, Dear (2003), Os Mercenários 2 (2012), Os Goldbergs (2015) e Hawaii Five-0 (2020). Ele também ganhou popularidade nas redes com os famosos “fatos sobre Chuck Norris”, frases exageradas sobre sua força e habilidades.

Além do cinema e da televisão, o ator investiu na literatura de ação, assinando os livros The Justice Riders (2006) e A Threat to Justice (2007). Norris deixa cinco filhos, incluindo o ator Mike Norris, e a esposa Gena O’Kelley.