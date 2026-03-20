LUTO
Chuck Norris ‘imortal’? Entenda fama e reações à morte do ator na Web
Fama de invencível vira destaque após morte e gera onda de reações
Por Beatriz Santos
Siga o A TARDE no Google
A morte de Chuck Norris, aos 86 anos, reacendeu uma das marcas mais curiosas da trajetória dele: a fama de “imortal”. Muito além dos filmes de ação, o ator se transformou em um fenômeno da cultura pop por conta de piadas que o colocavam como uma figura praticamente indestrutível.
Referência do cinema de ação, Norris teve a morte confirmada pela família nesta sexta-feira, 20.
Leia Também:
De herói invencível ao mito da internet
A construção dessa imagem não veio do nada. Nos cinemas, Norris já era visto como um herói invencível em produções como 'Força Delta' e 'Desaparecido em Combate', nas quais interpretava personagens duros, resilientes e quase imbatíveis. Essa persona foi reforçada na TV com 'Walker, Texas Ranger'.
Com o tempo, a figura do ator ultrapassou as telas. Em 2005, começou a circular na internet um meme que ajudou a consolidar sua fama: “Chuck Norris foi picado por uma naja… depois de 5 dias agonizando… a cobra morreu.” A piada viralizou e deu origem a uma série de “fatos” exagerados sobre sua força.
O próprio ator entrou na brincadeira ao longo dos anos, reconhecendo o humor por trás dos memes e participando de campanhas e aparições que faziam referência direta à sua fama de invencível.
A popularidade dos memes chegou até as telonas. Em seu último grande filme para os cinemas, 'Os Mercenários 2', Norris interpretou o misterioso personagem Lobo Solitário e reviveu uma das piadas mais famosas sobre si mesmo.
Na cena, o personagem conta justamente a história da naja aos protagonistas, transformando o meme em parte oficial de sua filmografia. No longa, ele dividiu espaço com nomes como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham e Bruce Willis.
Vale destacar que, em sua última publicação nas redes sociais, ao comemorar a chegada dos 86 anos, Chuck Norris apareceu lutando e declarou: “Eu não envelheço. Eu evoluo”.
Repercussão na internet
A morte do ator gerou uma onda de reações nas redes sociais, muitas delas resgatando justamente sua fama de invencível. “Chuck Norris não morre. A morte não resiste a Chuck Norris”, disse um usuário do X (antigo Twitter).
Chuck Norris não morre.— André Bastos (@_andrebastosof) March 20, 2026
A morte não resiste a Chuck Norris. 😎 https://t.co/wcYDrjTyFs
Outros internautas também reagiram com humor e incredulidade. “Chuck Norris faleceu aos 86 anos... Tenho certeza de que não foi a morte que veio buscar ele, e sim ele que foi buscar a morte! Esse foi casca grossa de verdade! Que descanse em paz!”, escreveu um internauta.
Chuck Norris faleceu aos 86 anos...— Peter (@peterjordan) March 20, 2026
Tenho certeza de que não foi a morte que veio buscar ele, e sim ele que foi buscar a morte!
Esse foi casca grossa de verdade! Que descanse em paz! 🖤 pic.twitter.com/2EypPZwZ70
Já outro destacou o impacto cultural do ator. “MEU DEUS eu cresci assistindo e sorrindo com Chuck Norris. Seus memes eram fodas demais”, disse uma página que em seguida listou diversos memes do ator.
MEU DEUS 😭 eu cresci assistindo e sorrindo com Chuck Norris. Seus memes eram fodas demais.— Nação Marvel (@nacaomarvell) March 20, 2026
Uma vezes Chuck removeu 6 pedras dos rins e nesse dia nasceram as jóias do infinito usadas por Thanos
O cara era tão brabo que surrava o Hulk de olhos vendados
Levou uma facada no olho… https://t.co/RuY2wEC5ld
Entre as mensagens, a ideia de que o ator seria “invencível” voltou a aparecer. “A morte deve ter treinado muito pra poder superar ele”, comentou uma internauta.
A morte deve ter treinado muito pra poder superar ele.— Vanessa Sakata 👻🥈 (@Vanessa_Sakata) March 20, 2026
Houve também quem destacasse a relação afetiva com os filmes do astro. “Tá maluco mano, Chuck Norris é aquele tipo de cara que a gente não acredita que pode morrer, é tipo uma lenda! Eu amava as piadinhas de coisas impossíveis que ele fazia! Esse cara era tipo um Deus pro meu pai, tava passando filme com Chuck Norris e meu pai me chamava pra ver e sempre dava a mesma avaliação: ‘Filmaço’”, escreveu.
Ta maluco mano, Chuck Norris é aquele tipo de cara que a gente não acredita que pode morrer, é tipo uma lenda!— Caco Cardassi (@cacocardassi) March 20, 2026
Eu amava as piadinhas de coisas impossíveis que ele fazia! Esse cara era tipo um Deus pro meu pai, tava passando filme com Chuck Norris e meu pai me chamava pra ver e…
Outro comentário relembrou cenas marcantes da carreira do ator. “A cena mais "Chuck Norris" da filmografia de Chuck Norris: Salvando uma floresta do desmatamento parando uma Motoserra com as MÃOS”.
A cena mais "Chuck Norris" da filmografia de Chuck Norris:— Tércio Brilhante (@terciobrilhante) March 20, 2026
Salvando uma floresta do desmatamento parando uma Motoserra com as MÃOS pic.twitter.com/tJnqABEgCb
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes