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LUTO

Chuck Norris ‘imortal’? Entenda fama e reações à morte do ator na Web

Fama de invencível vira destaque após morte e gera onda de reações

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

20/03/2026 - 12:59 h

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A construção da imagem de invencível de Chuck Norris não veio do nada
A construção da imagem de invencível de Chuck Norris não veio do nada -

A morte de Chuck Norris, aos 86 anos, reacendeu uma das marcas mais curiosas da trajetória dele: a fama de “imortal”. Muito além dos filmes de ação, o ator se transformou em um fenômeno da cultura pop por conta de piadas que o colocavam como uma figura praticamente indestrutível.

Referência do cinema de ação, Norris teve a morte confirmada pela família nesta sexta-feira, 20.

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De herói invencível ao mito da internet

A construção dessa imagem não veio do nada. Nos cinemas, Norris já era visto como um herói invencível em produções como 'Força Delta' e 'Desaparecido em Combate', nas quais interpretava personagens duros, resilientes e quase imbatíveis. Essa persona foi reforçada na TV com 'Walker, Texas Ranger'.

Com o tempo, a figura do ator ultrapassou as telas. Em 2005, começou a circular na internet um meme que ajudou a consolidar sua fama: “Chuck Norris foi picado por uma naja… depois de 5 dias agonizando… a cobra morreu.” A piada viralizou e deu origem a uma série de “fatos” exagerados sobre sua força.

O próprio ator entrou na brincadeira ao longo dos anos, reconhecendo o humor por trás dos memes e participando de campanhas e aparições que faziam referência direta à sua fama de invencível.

A popularidade dos memes chegou até as telonas. Em seu último grande filme para os cinemas, 'Os Mercenários 2', Norris interpretou o misterioso personagem Lobo Solitário e reviveu uma das piadas mais famosas sobre si mesmo.

Na cena, o personagem conta justamente a história da naja aos protagonistas, transformando o meme em parte oficial de sua filmografia. No longa, ele dividiu espaço com nomes como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham e Bruce Willis.

Vale destacar que, em sua última publicação nas redes sociais, ao comemorar a chegada dos 86 anos, Chuck Norris apareceu lutando e declarou: “Eu não envelheço. Eu evoluo”.

Repercussão na internet

A morte do ator gerou uma onda de reações nas redes sociais, muitas delas resgatando justamente sua fama de invencível. “Chuck Norris não morre. A morte não resiste a Chuck Norris”, disse um usuário do X (antigo Twitter).

Outros internautas também reagiram com humor e incredulidade. “Chuck Norris faleceu aos 86 anos... Tenho certeza de que não foi a morte que veio buscar ele, e sim ele que foi buscar a morte! Esse foi casca grossa de verdade! Que descanse em paz!”, escreveu um internauta.

Já outro destacou o impacto cultural do ator. “MEU DEUS eu cresci assistindo e sorrindo com Chuck Norris. Seus memes eram fodas demais”, disse uma página que em seguida listou diversos memes do ator.

Entre as mensagens, a ideia de que o ator seria “invencível” voltou a aparecer. “A morte deve ter treinado muito pra poder superar ele”, comentou uma internauta.

Houve também quem destacasse a relação afetiva com os filmes do astro. “Tá maluco mano, Chuck Norris é aquele tipo de cara que a gente não acredita que pode morrer, é tipo uma lenda! Eu amava as piadinhas de coisas impossíveis que ele fazia! Esse cara era tipo um Deus pro meu pai, tava passando filme com Chuck Norris e meu pai me chamava pra ver e sempre dava a mesma avaliação: ‘Filmaço’”, escreveu.

Outro comentário relembrou cenas marcantes da carreira do ator. “A cena mais "Chuck Norris" da filmografia de Chuck Norris: Salvando uma floresta do desmatamento parando uma Motoserra com as MÃOS”.

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Chuck Norris cinema luto

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