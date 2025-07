A melhor série já feita voltou — e agora está em 2 streamings ao mesmo tempo

Redescubra a minissérie que mudou a história da televisão - Foto: Reprodução | Netflix

Projetos audiovisuais que fogem do óbvio e surpreendem a audiência costumam ser aclamados pela crítica. Um exemplo disso é o trabalho de Tom Hanks em parceria com Steven Spielberg, que impressionou o público.

Lançada em 2001, a minissérie Irmãos de Guerra (Band of Brothers) conta com 10 episódios e acompanha a trajetória da Easy Company, um batalhão americano durante a Segunda Guerra Mundial. A narrativa mostra desde o treinamento nos Estados Unidos até a participação da tropa em campanhas na Europa.

Baseada em feitos heroicos reais, a produção reúne rostos conhecidos, como David Schwimmer, Michael Fassbender, Andrew Scott e Dominic Cooper, entre outros.

Nos bastidores, veteranos da companhia colaboraram com os roteiristas, contribuindo para dar mais realismo e profundidade à ficção.

Com uma narrativa sofisticada e envolvente, a minissérie se destaca pela qualidade em todos os aspectos. Especialistas do site Espinofa descrevem como“uma obra-prima insubstituível”. O projeto nasceu da parceria entre Tom Hanks e Steven Spielberg, que já haviam trabalhado juntos em O Resgate do Soldado Ryan.

Além de Irmãos de Guerra, a dupla também produziu as minisséries O Pacífico (The Pacific) e, mais recentemente, Mestres do Ar (Masters of the Air), ambas centradas na Segunda Guerra Mundial. A primeira foca na campanha do Pacífico, enquanto a última aborda os combates aéreos do conflito.

Atualmente, Irmãos de Guerra está disponível na HBO Max e na Netflix.

Confira o trailer: