A série da Netflix que não vai deixar você desgrudar os olhos da tela

Com duas temporadas, a série conquistou milhões de espectadores da Netflix - Foto: Divulgação

Drama, vingança e segredos sombrios marcam uma das produções colombianas mais viciantes da Netflix. Com duas temporadas e 123 capítulos disponíveis no streaming, a série A Vingança de Anália conquistou milhões de espectadores e se tornou um fenômeno em vários países.

Na trama, acompanhamos Analía Guerrero (Carolina Gómez), uma mulher decidida a se vingar do assassino de sua mãe, o político corrupto Guillermo León Mejía (Marlon Moreno), candidato à Presidência da República.

Décadas depois do crime, ela traça um plano engenhoso para destruí-lo de dentro para fora: torna-se uma assessora política brilhante e se infiltra em sua equipe de campanha. Ao conquistar sua confiança e colocá-lo no topo das pesquisas, Analía pretende derrubá-lo publicamente e expor seu passado criminoso.



Mas sua jornada de vingança toma um rumo inesperado quando ela descobre um segredo devastador sobre o homem que tanto odeia. Em meio às tensões políticas e aos dilemas pessoais, Analía precisa lidar com conflitos amorosos e decisões que colocam sua própria vida em risco.

Criada por Clara María Ochoa e Ana Piñeres, a série da Caracol Televisión mistura escândalos, poder e amor, mantendo o público preso à tela até o último episódio. O sucesso foi tamanho que a produção chegou a ser indicada ao Seoul Drama Awards 2021, na Coreia do Sul, concorrendo com dramas de vários países.

Além de Carolina Gómez, atriz renomada e vice-campeã do Miss Universo, conhecida por títulos como La Viuda de la Mafia (2004) e Mentiras Perfeitas (2013) — o elenco também conta com Paola Turbay, George Slebi, Géraldine Zivic, Michelle Manterola e Marlon Moreno.

A segunda temporada se encerrou em setembro de 2025, deixando o público em suspense com um final em aberto. Até o momento, não há confirmação de uma terceira parte, mas a história de Analía ainda pode ter novos desdobramentos.