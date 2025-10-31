Menu
NO STREAMING

A série da Netflix que não vai deixar você desgrudar os olhos da tela

Produção que conquistou milhões de espectadores traz uma mulher disposta a destruir o homem responsável pela morte da mãe

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

31/10/2025 - 20:53 h
Com duas temporadas, a série conquistou milhões de espectadores da Netflix
Com duas temporadas, a série conquistou milhões de espectadores da Netflix

Drama, vingança e segredos sombrios marcam uma das produções colombianas mais viciantes da Netflix. Com duas temporadas e 123 capítulos disponíveis no streaming, a série A Vingança de Anália conquistou milhões de espectadores e se tornou um fenômeno em vários países.

Na trama, acompanhamos Analía Guerrero (Carolina Gómez), uma mulher decidida a se vingar do assassino de sua mãe, o político corrupto Guillermo León Mejía (Marlon Moreno), candidato à Presidência da República.

Leia Também:

7 séries curtas de investigação para ver na Netflix neste fim de semana
10 filmes de suspense intensos para ver na Netflix neste fim de semana
Série mais esperada do ano chega em 2 dias com astro de O Senhor dos Anéis

Décadas depois do crime, ela traça um plano engenhoso para destruí-lo de dentro para fora: torna-se uma assessora política brilhante e se infiltra em sua equipe de campanha. Ao conquistar sua confiança e colocá-lo no topo das pesquisas, Analía pretende derrubá-lo publicamente e expor seu passado criminoso.

Mas sua jornada de vingança toma um rumo inesperado quando ela descobre um segredo devastador sobre o homem que tanto odeia. Em meio às tensões políticas e aos dilemas pessoais, Analía precisa lidar com conflitos amorosos e decisões que colocam sua própria vida em risco.

Criada por Clara María Ochoa e Ana Piñeres, a série da Caracol Televisión mistura escândalos, poder e amor, mantendo o público preso à tela até o último episódio. O sucesso foi tamanho que a produção chegou a ser indicada ao Seoul Drama Awards 2021, na Coreia do Sul, concorrendo com dramas de vários países.

Além de Carolina Gómez, atriz renomada e vice-campeã do Miss Universo, conhecida por títulos como La Viuda de la Mafia (2004) e Mentiras Perfeitas (2013) — o elenco também conta com Paola Turbay, George Slebi, Géraldine Zivic, Michelle Manterola e Marlon Moreno.

A segunda temporada se encerrou em setembro de 2025, deixando o público em suspense com um final em aberto. Até o momento, não há confirmação de uma terceira parte, mas a história de Analía ainda pode ter novos desdobramentos.

