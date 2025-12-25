Acionista da Warner diz que oferta da Paramount não supera a Netflix

As plataformas estão brigando para comprar a empresa - Foto: Divulgação

A disputa pelo controle da Warner Bros. Discovery ganhou um novo capítulo nesta semana após um importante acionista afirmar que a oferta apresentada pela Paramount não é suficiente para superar a investida da Netflix. A declaração foi dada à Reuters.

“As mudanças na nova oferta da Paramount eram necessárias, mas não suficientes”, disse Harris Oakmark, após a divulgação da proposta revisada. Segundo o investidor, a empresa rival ainda não apresentou vantagens claras que justifiquem uma mudança de rumo por parte dos acionistas da WBD.

Na tentativa de impedir um acordo com a Netflix, a Paramount ofereceu US$ 30 por ação da Warner Bros. Discovery em uma proposta considerada hostil.

Ainda assim, o acionista avalia que o custo de abandonar o negócio já encaminhado pesa contra a oferta concorrente. “Consideramos os dois acordos equivalentes, e mudar de rumo tem um custo”, afirmou.

Ele concluiu reforçando que a disputa ainda pode evoluir, mas com ressalvas. “Se a Paramount realmente quer vencer, precisará oferecer um incentivo maior.”

A fala ocorre após a Netflix anunciar um acordo para adquirir a Warner Bros. Discovery em um dos maiores negócios da história do entretenimento global.

A operação combina dinheiro e ações, avaliando a empresa em US$ 27,75 por ação e totalizando quase US$ 83 bilhões em valor empresarial, sendo cerca de US$ 72 bilhões destinados diretamente aos acionistas.