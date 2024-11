Acusado de canibalismo, Armie Hammer volta aos cinemas com novo filme

Armie Hammer - Foto: DAVID LIVINGSTON - Getty Images via AFP

Após um período afastado das telas desde 2021, quando foi alvo de denúncias de assédio sexual, Armie Hammer está prestes a retomar a carreira cinematográfica. O ator integrará o elenco de ‘Frontier Crucible’, um faroeste independente que também contará com a participação de Thomas Jane.

As filmagens do longa estão previstas para o próximo mês no Arizona, locais icônicos para o gênero. O roteiro do filme, que mistura elementos de ‘Cães de Aluguel’ e ‘Rastro de Maldade’, retrata o Arizona dos anos 1870.

Em uma recente postagem no Instagram, Armie Hammer compartilhou uma imagem segurando o roteiro do novo projeto, sinalizando seu retorno oficial. Confira:

Acusações e consequências

O ator de ‘Me Chame Pelo Seu Nome’, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter em 2021, após supostos prints de conversas que ele teria tido com uma mulher circularem pelas redes sociais. Na série de mensagens, o ator teria dito "eu sou 100% canibal".

"Eu quero comer você. É assustador admitir isso. Nunca admiti antes. Eu já tirei o coração de um animal vivo e comi enquanto estava quente", teria dito o ator de 38 anos.

"Você é minha! Ouviu? Diga agora! Diga que você é minha. M-i-n-h-a! Eu sou seu dono, e serei para sempre. Preciso do seu sangue, eu desejo ele. Você me dá seu sangue amanhã?". Confira:

Supostos prints de conversas com o ator vazaram em 2021 | Foto: Reprodução

A pessoa com quem ele estaria conversando então estranha a mensagem: "Esse assunto... De novo? Isso é meio intenso". O ator então responde: "Eu sou intenso. Preciso do seu sangue, quero que me alimente com ele".

Leia:

>>> Ator acusado de canibalismo vende carro: "Não consigo pagar gasolina”

>>> Produtor famoso do 'Aranhaverso' é acusado de agressão sexual

>>> Saiba quem é o ator que deixou Nicole Kidman excitada em cena

Em uma outra conversa, o ator ainda fala de estupro. "Você foi a versão mais intensa e violenta que já tive. Te estuprar no chão com uma faca contra você, qualquer outra coisa parecia entediante. Você chorando e gritando, eu em cima de você. Eu me senti um Deus. Nunca senti tamanho poder ou intensidade". Veja:

Supostos prints de conversas com o ator vazaram em 2021 | Foto: Reprodução

Consequentemente, o ator foi afastado de vários projetos e perdeu o apoio de sua equipe de assessoria. Após investigações conduzidas pela Promotoria do Condado de Los Angeles e pelo LAPD, as autoridades decidiram não seguir com acusações criminais, citando a ausência de provas suficientes.

Com o objetivo de recuperar sua imagem, Hammer recentemente lançou um podcast, o ‘The Armie HammerTime Podcast’, que estreou com uma entrevista com o ator Tom Arnold.