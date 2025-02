Agostinho Carrara? Pedro Pascal usa look estampado e web reage

Pedro Pascal - Foto: Divulgação | HBO

Um dos personagens mais icônicos da cultura pop no Brasil é o Agostinho Carrara, de ‘A Grande Família’. Uma das suas marcas registradas eram os looks coloridos, chamativos e facilmente reconhecíveis. Tanto que basta uma pessoa usar uma roupa semelhante que logo é associada a ele. Foi o que aconteceu com Pedro Pascal.

O ator, que vai ser o próximo Senhor Fantástico da Marvel nos cinemas, foi comparado ao Agostinho Carrara por causa do look usado durante um dos eventos para divulgar o filme ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’, que estreia nos cinemas no dia 25 de julho.

Para a ocasião, Pascal investiu em um modelo marcado pelo mix de estampas, composto por calça e camisa da grife BODE, avaliada em cerca de R$ 4 mil.

Veja a comparação:

Pedro Pascal e Agostinho Carrara | Foto: Reprodução | X

Os brasileiros não deixaram a escolha do chileno passar despercebida e comentaram bastante no X (antigo Twitter).

Veja algumas reações:

