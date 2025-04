Ainda Estou Aqui bate recorde histórico no Globoplay; saiba qual

Ainda Estou Aqui é baseado nas memórias do escritor Marcelo Rubens Paiva - Foto: Divulgação

'Ainda Estou Aqui', filme dirigido por Walter Salles, não apenas fez história no Oscar ao conquistar a primeira estatueta da Academia para o Brasil, como também bateu recorde de audiência no Globoplay. De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, o lançamento do longa fez a plataforma alcançar o maior consumo diário de vídeo sob demanda desde sua criação — um marco histórico para o serviço de streaming.

Estrelado por Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama pelo papel, o filme conquistou ao todo 35 prêmios e já foi assistido por mais de 5,8 milhões de pessoas em 42 países. O sucesso internacional consolidou a produção brasileira entre os principais títulos da temporada de premiações.



Ainda Estou Aqui integrou a seleta lista dos indicados nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, ao lado de produções como 'Emilia Pérez', 'A Substância', 'O Brutalista', 'Anora' e 'Conclave'. Na cerimônia do Oscar, embora o grande destaque da noite tenha sido Anora — que levou cinco estatuetas, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção para Sean Baker e Melhor Atriz para Mikey Madison —, o longa brasileiro garantiu sua vitória inédita em Melhor Filme Internacional.

Ambientado no Brasil de 1971, durante a ditadura militar, Ainda Estou Aqui é baseado nas memórias do escritor Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. A trama acompanha a trajetória real de uma mulher que, após o desaparecimento do marido sequestrado pela Polícia Militar, é obrigada a se reinventar como ativista enquanto cuida sozinha dos cinco filhos.

O longa está disponível para streaming exclusivamente no Globoplay.