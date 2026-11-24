O cinema baiano tem uma história marcada pela experimentação, pela diversidade de narrativas e por realizadores que encontraram na cultura do estado uma fonte inesgotável de inspiração.

Entre produções que atravessaram gerações e novos projetos que ampliam a presença da Bahia no audiovisual brasileiro, cineastas nascidos ou radicados no território têm contribuído para construir uma identidade própria dentro da sétima arte.

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Embora a projeção do cinema produzido na Bahia tenha ganhado dimensão internacional com o Cinema Novo e a obra de Glauber Rocha, o cenário audiovisual do estado está longe de se resumir a esse legado. Décadas depois, uma nova geração de realizadores, ao lado de nomes que consolidaram suas trajetórias, continua expandindo as possibilidades do cinema nacional e desafiando a concentração histórica da produção no eixo Rio-São Paulo.

Com histórias, sotaques, referências e perspectivas próprias, esses profissionais ajudam a descentralizar o audiovisual brasileiro e a mostrar que a produção cinematográfica do país vai muito além dos grandes centros.

De Salvador ao interior do estado, essa produção reúne diferentes estilos, gêneros e perspectivas. Há quem tenha ajudado a estabelecer os caminhos do cinema experimental baiano, ainda nas décadas de 1970 e 1980, e quem atualmente explore questões relacionadas à identidade negra, às relações de gênero, à memória, à religiosidade e às transformações sociais.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista de cineastas baianos que você precisa conhecer e acompanhar. São nomes de diferentes gerações, com trajetórias e linguagens distintas, que ajudam a preservar a história do cinema feito no estado e a abrir novos caminhos para o futuro do audiovisual brasileiro.



Cineastas baianos que você precisa conhecer

Pola Ribeiro

Pola Ribeiro atualmente trabalha como presidente da Bahia Filmes - Foto: Divulgação

Nascido em Salvador, Paulo Roberto Vieira Ribeiro, conhecido artisticamente como Pola Ribeiro, é um dos nomes importantes para compreender a trajetória do cinema baiano.

Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), começou a produzir filmes em Super-8 ainda na década de 1970, antes mesmo de ingressar na universidade, e participou do movimento cinematográfico experimental que marcou a produção local.



Ao longo da carreira, trabalhou como diretor, roteirista, produtor e ator, transitando entre documentários, ficções e produções para televisão. Também construiu uma trajetória na gestão cultural, tendo sido diretor-geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), entre 2007 e 2014, e secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, entre 2015 e 2016.

Em 2026, assumiu a presidência da Bahia Filmes, empresa pública estadual criada para fortalecer a cadeia produtiva do audiovisual baiano.

Entre seus trabalhos cinematográficos estão Pixando (1980), Na Bahia Ninguém Fica em Pé (1980), realizado em parceria com Edgard Navarro e José Araripe Jr., A Lenda do Pai Inácio (1987) e Jardim das Folhas Sagradas (2011).

Em 2026, dirigiu Sambadores, documentário sobre as raízes negras do samba e a importância do Recôncavo Baiano para a história do gênero musical.

Sérgio Machado

Sérgio Machado é um dos realizadores baianos que conquistaram projeção nacional e internacional - Foto: Beatriz Santos | Ag. A TARDE

Natural de Salvador, Sérgio Machado é um dos realizadores baianos que conquistaram projeção nacional e internacional. Formado em Jornalismo, iniciou sua trajetória cinematográfica dirigindo documentários como Bagunçaço e Três Canções Indianas.

Posteriormente, trabalhou com Walter Salles como assistente de direção em Central do Brasil (1998) e O Primeiro Dia (2000), além de atuar como assistente de direção e corroteirista de Abril Despedaçado (2001).



Sua estreia na direção de longas-metragens aconteceu com Onde a Terra Acaba (2001), documentário sobre a vida e a obra do cineasta Mário Peixoto, premiado em festivais nacionais e internacionais. Pouco depois, consolidou seu espaço com Cidade Baixa (2005), seu primeiro longa de ficção, ambientado em Salvador e protagonizado por Wagner Moura, Lázaro Ramos e Alice Braga. A produção foi selecionada para a mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes e recebeu diversos prêmios.

A filmografia do diretor também inclui Quincas Berro d'Água (2010), Tudo Que Aprendemos Juntos (2015), A Luta do Século (2016), O Rio do Desejo (2022), 3 Obás de Xangô (2024) e a animação Arca de Noé (2024). Entre seus projetos mais recentes estão a minissérie Maria e o Cangaço (2025) e o documentário A Bahia Me Fez Assim (2025).

Edgard Navarro

Edgard Navarro nasceu em 1949, em Salvador - Foto: Divulgação

Nascido em Salvador, em 1949, Edgard Navarro é um dos principais representantes da geração de realizadores que ajudaram a desenvolver o cinema experimental na Bahia. Estudou Engenharia Civil na Universidade Federal da Bahia (UFBA), mas abandonou a carreira para se dedicar às artes. Sua trajetória cinematográfica começou em 1976, com produções em Super-8 influenciadas pela contracultura e pelo espírito de experimentação que marcou o período.



Com uma linguagem autoral, provocativa e frequentemente irreverente, Navarro construiu uma filmografia que desafia convenções narrativas e estéticas.

Entre seus primeiros trabalhos estão Alice no País das Mil Novilhas (1976), O Rei do Cagaço (1977) e Exposed (1978), produções que integram sua chamada trilogia de inspiração freudiana. Posteriormente, realizou curtas como Porta de Fogo (1984/1985) e Lin e Katazan (1986), que também receberam reconhecimento em festivais brasileiros.

Um dos maiores destaques de sua carreira é Superoutro (1989), média-metragem que conquistou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Ator no Festival de Gramado e se tornou uma obra de referência do cinema experimental brasileiro. Posteriormente, dirigiu longas como Eu Me Lembro (2005), O Homem Que Não Dormia (2011) e Abaixo a Gravidade (2017), seu trabalho mais recente nesse formato.

Juh Almeida

Juh Almeida nasceu em Catu, no interior da Bahia - Foto: Divulgação

Nascida em Catu, no interior da Bahia, Juh Almeida é cineasta, roteirista, fotógrafa e artista visual. Desde 2010, desenvolve trabalhos que transitam entre o cinema, a fotografia e as artes visuais, com uma produção marcada pelas afrovisualidades e pela construção de novos imaginários sobre experiências e identidades negras.



Graduada no Bacharelado Interdisciplinar em Artes, com concentração em Cinema, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), também é mestra em andamento em Meios e Processos Audiovisuais pela Universidade de São Paulo (USP). Ao longo da carreira, dirigiu e roteirizou curtas-metragens como Náufraga (2018), Irun Orí (2020), Eu, Negra (2022), O L é de Lésbica e Axé Irmãos, explorando questões relacionadas à identidade, à ancestralidade, à espiritualidade e às vivências negras.

Além do cinema, Juh ampliou sua atuação para a televisão, a publicidade e a direção de videoclipes. Na TV Globo, integrou a equipe de direção da novela Vai na Fé. Em 2026, lançou Canção, produção documental e experimental, e passou a integrar o casting de diretores de cena da MyMama Entertainment, consolidando sua presença em diferentes segmentos do audiovisual brasileiro.

Taís Amordivino

Taís Amordivino foi nascida e criada no bairro do Cabula, em Salvador - Foto: Divulgação

Nascida e criada no bairro do Cabula, em Salvador, Taís Amordivino é cineasta, roteirista e documentarista com uma produção voltada às histórias e experiências da população negra. Bacharel em Comunicação Social e Cinema e Vídeo, também estudou direção de Cinema e Televisão na Escola Baiana de Cinema.

Sua trajetória é marcada pela valorização de narrativas que exploram identidade, memória, ancestralidade e representatividade.



Um dos principais trabalhos de sua carreira é Motriz (2018), documentário que apresenta uma história íntima sobre a relação entre mãe e filha. Dirigido e roteirizado por Taís, o curta circulou por mais de 30 festivais nacionais e internacionais, conquistou 15 prêmios e chegou à programação do Canal Brasil. A cineasta também dirigiu A Menina Que Queria Voar (2024), curta de ficção selecionado para o 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.

Em 2024, ampliou sua atuação com projetos como Davi – Um Cara Comum da Bahia, disponibilizado no Globoplay, e Miraildes Mota – A Lendária Formiga, documentário biográfico sobre a trajetória da jogadora de futebol Formiga.

Também codirigiu o longa-metragem antológico Insubmissas, em parceria com a Daza Filmes. Além da produção cinematográfica, Taís é fundadora da Amordivino Filmes e uma das realizadoras da Mostra Itinerante de Cinemas Negros (MIMB).

Larissa Fulana de Tal

Larissa Fulana de Tal é cineasta, roteirista e realizadora audiovisual - Foto: Reprodução

Nascida em Salvador, Larissa Fulana de Tal é cineasta, roteirista e realizadora audiovisual com uma produção voltada à identidade, à representatividade e às questões raciais. Formada em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), a diretora construiu uma trajetória ligada ao fortalecimento do cinema negro brasileiro e à valorização de histórias protagonizadas por pessoas negras.



Entre seus principais trabalhos está Lápis de Cor (2014), documentário contemplado pela primeira chamada de Curtas Universitários do Canal Futura, que aborda o racismo na infância. Em seguida, dirigiu Cinzas (2015), curta-metragem de ficção inspirado em um conto do escritor Davi Nunes. A produção acompanha um dia na vida de Toni, jovem negro que enfrenta dificuldades relacionadas ao trabalho, aos estudos e às desigualdades sociais.

A cineasta também assinou a direção-geral da série documental Diz Aí! Afro e Indígena (2018), do Canal Futura, e dirigiu Preta Política (2022), websérie produzida pela Olhos Abertos Audiovisual em parceria com a Oxfam Brasil. Além de sua atuação como diretora de criação da produtora, Larissa integrou o coletivo Tela Preta e participou da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN), contribuindo para ampliar a presença de realizadores negros nos espaços de criação e decisão do audiovisual brasileiro.

Hilda Lopes Pontes

Hilda Lopes Pontes é diretora, roteirista e preparadora de elenco - Foto: Divulgação

Diretora, roteirista e preparadora de elenco, Hilda Lopes Pontes é uma das realizadoras que movimentam a produção independente em Salvador. Mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), é sócia-fundadora da Olho de Vidro Produções, criada em 2014, por meio da qual desenvolve projetos cinematográficos, produções audiovisuais e iniciativas de formação profissional.



Sua filmografia reúne curtas-metragens que circularam por festivais nacionais e internacionais, explorando diferentes gêneros e possibilidades narrativas. Entre seus trabalhos estão Não Falo com Estranhos (2017), Estela (2017), Onze Minutos (2018), Alvorada (2018), Em Cima do Muro (2019), B Não é de Biscoito (2020) e Mamãe! (2021). Segundo seu perfil profissional, suas produções somam mais de 200 seleções em festivais e 20 prêmios.

Um de seus trabalhos mais recentes é Solange Não Veio Hoje (2024), curta-metragem codirigido com Klaus Hastenreiter. A produção acompanha o desaparecimento misterioso de uma funcionária doméstica e a transformação da rotina de um homem de classe média acostumado a ser servido.

Além da direção cinematográfica, Hilda idealizou, ao lado de outras realizadoras, a Mostra Lugar de Mulher é no Cinema, criada em 2017, e desenvolveu o LABQUEER, laboratório de roteiros voltado a pessoas LGBTQIAPN+, lançado em 2024.

Aly Muritiba

Aly Muritiba é natural de Mairi, no interior da Bahia - Foto: Divulgação

Natural de Mairi, no interior da Bahia, Alysson Silva Muritiba, conhecido como Aly Muritiba, é diretor, roteirista e produtor que conquistou reconhecimento no cinema brasileiro contemporâneo.



Antes de se dedicar ao audiovisual, trabalhou durante sete anos como agente penitenciário no Paraná, experiência que influenciou diretamente sua produção cinematográfica e deu origem à chamada Trilogia do Cárcere, conjunto de obras inspiradas no cotidiano do sistema prisional.

Sua carreira ganhou projeção com o curta-metragem A Fábrica (2011), que entrou na shortlist do Oscar de 2013, e com Pátio (2013), selecionado para a Semana da Crítica do Festival de Cannes. Posteriormente, dirigiu produções como Para Minha Amada Morta (2015), Ferrugem (2018), Jesus Kid (2021) e Deserto Particular (2021), escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2022. Este último também recebeu o prêmio do público na mostra Giornate degli Autori, do Festival de Veneza.

Entre seus trabalhos mais recentes estão Barba Ensopada de Sangue, lançado comercialmente em 2025, e America (2025), longa-metragem filmado em Los Angeles. Em 2026, Funk, produção realizada em 2024, integrou a programação do Tribeca Festival. O cineasta também desenvolve Nova Éden, projeto de terror que explora elementos sobrenaturais e religiosos e amplia sua atuação por diferentes gêneros cinematográficos.

Helena Ignez

elena Ignez é uma das figuras fundamentais do cinema de vanguarda brasileiro - Foto: Divulgação

Nascida em Salvador, em 1942, Helena Ignez é uma das figuras fundamentais do cinema de vanguarda brasileiro. Atriz, diretora e roteirista, construiu uma trajetória associada ao Cinema Novo e ao Cinema Marginal, movimentos que ajudaram a transformar a linguagem cinematográfica nacional nas décadas de 1960 e 1970. Sua estreia nas telas aconteceu em O Pátio (1959), primeiro curta-metragem de Glauber Rocha.



Em 1970, ao lado dos cineastas Rogério Sganzerla e Júlio Bressane, fundou a produtora Belair, responsável por uma série de filmes experimentais que desafiaram os padrões estéticos e narrativos do cinema brasileiro. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Helena também desenvolveu uma obra autoral como diretora, marcada pela experimentação estética, pela liberdade narrativa e por discussões sobre feminismo, sexualidade e relações de poder.

Sua estreia na direção aconteceu com o curta Reinvenção da Rua (2003). Entre os trabalhos seguintes estão A Miss e o Dinossauro – Bastidores da Belair (2005), Canção de Baal (2007), Luz nas Trevas – A Volta do Bandido da Luz Vermelha(2010), codirigido com Ícaro C. Martins, Ralé (2015), A Moça do Calendário (2017) e Fakir (2019).

Em A Alegria é a Prova dos Nove (2023), lançado comercialmente em 2024, Helena voltou a explorar temas relacionados à liberdade, à contracultura e à autonomia feminina. O longa, protagonizado por ela e Ney Matogrosso, acompanha dois personagens ligados à contracultura e aos movimentos de liberdade dos anos 1970. A produção reafirma a personalidade experimental de uma artista cuja contribuição ultrapassa gerações do cinema brasileiro.

Viviane Ferreira

Viviane Ferreira é diretora, roteirista, produtora e advogada - Foto: Reprodução

Natural de Salvador, Viviane Ferreira é diretora, roteirista, produtora e advogada, com atuação importante na valorização do audiovisual negro brasileiro. Mestre em Políticas de Comunicação e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB), construiu uma trajetória ligada à criação de narrativas que discutem relações raciais, gênero, memória e representatividade, além da defesa de políticas de inclusão e fortalecimento da produção audiovisual independente.



Entre seus primeiros trabalhos estão Dê Sua Ideia, Debata (2008), documentário que marcou o início de sua carreira, Mumbi 7 Cenas Pós Burkina (2010) e O Dia de Jerusa (2014), curta protagonizado por Léa Garcia e Débora Marçal, selecionado para o Short Film Corner do Festival de Cannes.

A história ganhou continuidade em Um Dia com Jerusa(2020), seu primeiro longa-metragem de ficção como diretora, que acompanha o encontro entre duas mulheres de gerações diferentes. Em 2023, também dirigiu Ó Paí, Ó 2, continuação do clássico ambientado no Pelourinho, em Salvador.

Em 2026, a cineasta apresentou Afrolatinas: Mulheres Negras em Movimentos, documentário de 92 minutos que investiga os desdobramentos históricos e políticos da criação do Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha.

A produção dá continuidade à pesquisa desenvolvida em Afrolatinas: 30 anos em Movimentos (2024). Viviane também fundou a Odun Filmes e o Instituto Audiovisual Mulheres de Odun (iAMO), presidiu a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN), entre 2016 e 2021, e esteve à frente da SPCine entre 2021 e 2023.

Lula Oliveira

Lula Oliveira é jornalista, cineasta, roteirista e produtor audiovisual - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Nascido em Salvador e criado em Valença, no Baixo Sul da Bahia, Lula Oliveira é jornalista, cineasta, roteirista e produtor audiovisual. Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), iniciou sua trajetória no cinema independente na década de 1990 e se tornou um dos integrantes da produtora baiana DocDoma Filmes, da qual é sócio.



Sua relação com o interior do estado também influencia sua produção cinematográfica, que frequentemente valoriza histórias, paisagens e manifestações culturais da Bahia.

Ao longo da carreira, trabalhou como assistente de direção em produções como Três Histórias da Bahia, Eu Me Lembro (2005), de Edgard Navarro, Jardim das Folhas Sagradas (2011), de Pola Ribeiro, e Cidade das Mulheres, de Lázaro Faria. Como diretor e roteirista, realizou os curtas-metragens Horizonte Vertical (2001), premiado na Jornada Internacional de Cinema da Bahia, e Na Terra do Sol (2006), vencedor do Prêmio BNB de Melhor Produção Nordestina na mesma mostra.

Sua filmografia também reúne documentários como O Quilombo do Iguape: Uma Estória de Vida, de Terra e de Direitos (2018), Enseada (2021) e Trilha Patrimonial dos Caretas e Zambiapunga (2021).

Em 2025, lançou A Matriarca, seu primeiro longa-metragem de ficção, ambientado na fictícia cidade de Itabaína, no Baixo Sul baiano. Gravado em municípios como Valença e Cairu, o filme aborda os conflitos e segredos de uma família que se reúne para celebrar os 90 anos de sua matriarca. A história também tem relação com as memórias familiares do diretor, que utilizou experiências vividas durante a infância em Valença como inspiração para o roteiro.