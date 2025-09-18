Animais Perigosos e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Animais Perigosos é a estreia mais aguardada da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os filmes em cartaz, estão obras de ação, terror e produções de gêneros diversos.

Com Animais Perigosos sendo a estreia mais aguardada da semana, para quem está em busca de um filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Confira as principais estreias da semana e filmes em cartaz nos cinemas de Salvador!

ANIMAIS PERIGOSOS

Uma surfista esperta e de espírito livre (Hassie Harrison) é sequestrada por um serial killer obcecado por tubarões (Jai Courtney). Mantida em cativeiro em seu barco, ela precisa descobrir como escapar antes que ele realize um ritual para alimentar os tubarões lá embaixo.

A LONGA MARCHA: CAMINHE OU MORRA

A Longa Marcha: Caminhe ou Morra se passa em um futuro distópico, onde os Estados Unidos vive sob um regime autoritário que, todo ano, recruta cinquenta adolescentes para uma competição mortal: a Longa Marcha. Entre eles está Ray Garraty, que deve caminhar sem parar sob o olhar de milhares de espectadores, pois qualquer tropeço, queda ou pausa pode custar sua vida.

A prova só termina quando restar um único sobrevivente, que receberá qualquer desejo como prêmio. Para conquistá-lo, Ray precisará enfrentar exaustão, medo e a certeza de que um passo em falso significa o fim.

A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA

A Grande Viagem da Sua Vida segue David e Sarah, dois desconhecidos que se encontram em um casamento e acabam juntos em uma viagem guiada pelo velho GPS de David. O trajeto os leva a um campo isolado com uma misteriosa porta vermelha. Ao atravessá-la, eles embarcam numa jornada mágica pelo tempo, revivendo momentos decisivos de suas vidas e descobrindo uma conexão profunda que pode mudar seu futuro.

O RETORNO

Em O Retorno, após 20 anos de ausência, Odisseu (Ralph Fiennes) volta a Ítaca marcado pela Guerra de Troia e por décadas de batalhas longe de casa. Depara-se com um reino em caos, disputado por pretendentes que mantêm Penélope (Juliette Binoche) refém e ameaçam a vida de Telêmaco (Charlie Plummer).

Inspirado na última parte da Odisseia, de Homero, o drama mostra um herói que, embora finalmente de volta, precisa reconquistar sua família, seu trono e sua própria força após anos de guerras.

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTELO INFINITO

Japão, era Taisho. Tanjiro, um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, descobre que sua família foi massacrada por um demônio. E pra piorar, Nezuko, sua irmã mais nova e única sobrevivente, também foi transformada num demônio.

Arrasado com esta sombria realidade, Tanjiro decide se tornar um matador de demônios para fazer sua irmã voltar a ser humana, e para matar o demônio que matou sua família. Um triste conto sobre dois irmãos, onde os destinos dos humanos e dos demônios se entrelaçam, começa agora.

SONHAR COM LEÕES

Gilda, uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, chegou ao fim da linha. Com uma doença terminal e apenas um ano de vida pela frente, seu único desejo é morrer enquanto ainda é ela mesma.

No entanto, após quatro tentativas de suicídio fracassadas, Gilda tem medo de tentar novamente, o que a leva à organização clandestina Joy Transition International, que alega ensinar pessoas com doenças terminais a se suicidarem sem dor.

INVOCAÇÃO DO MAL 4

Neste último capítulo, os Warren enfrentam mais um caso aterrorizante, desta vez envolvendo entidades misteriosas que desafiam sua experiência. Ed (Patrick Wilson) e Lorraine (Vera Farmiga) se veem obrigados a encarar seus maiores medos, colocando suas vidas em risco em uma batalha final contra forças malignas.

A VIDA DE CHUCK

O filme contará a vida de Charles Krantz de forma inversa, em três partes conectadas. A história começa com sua morte precoce aos 39 anos, vítima de um tumor cerebral, e retrocede até sua infância em uma casa envolta em mistério e rumores de assombração. Cada capítulo revela momentos decisivos de sua trajetória, explorando afirmação da vida, transformação e os segredos que moldaram sua existência.

O ÚLTIMO AZUL

No filme com Rodrigo Santoro, em meio a uma política de recuperação econômica, o governo cria colônias compulsórias, destinadas a confinar idosos sob a justificativa de garantir-lhes um “fim de vida digno”. Teresa, moradora de uma cidade industrializada na Amazônia, é surpreendida ao ser convocada após a redução da idade mínima para o programa.

Com apenas alguns dias antes do confinamento, ela decide desafiar seu destino e parte em uma jornada pelos rios e afluentes amazônicos em busca de realizar um último desejo.

OS ROSES: ATÉ QUE A MORTE OS SEPARE

Ivy e Theo parecem ter tudo: um casamento apaixonado, filhos exemplares e carreiras de sucesso. Mas, por trás da fachada perfeita, algo começa a ruir. Quando a trajetória profissional de Theo entra em declínio enquanto Ivy alcança novos patamares, a harmonia dá lugar a uma disputa silenciosa. Ambições, frustrações e ressentimentos acumulados se transformam em uma bomba-relógio prestes a explodir.

