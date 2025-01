Aos 32 anos, ex-ator mirim morre vítima dos incêndios em Los Angeles

Rory Sykes é conhecido por seu papel no seriado britânico ‘Kiddy Kapers’ - Foto: Reprodução

Rory Sykes, conhecido por seu papel no seriado britânico ‘Kiddy Kapers’, morreu aos 32 anos na última semana vítima dos incêndios em Los Angeles, na Califórnia, nos EUA. O ex-ator mirim havia sido diagnosticado com paralisia cerebral.

A mãe do artista, Shelley Sykes, divulgou a notícia da morte em suas redes sociais. “É com profunda tristeza que eu anuncio a morte do meu lindo filho Rory Sykes. Um filho incrível, um presente nascido no meu aniversário e no de sua avó”, completou.

Rory morava em um chalé só dele na propriedade da família em Malibu, onde foi encontrado morto. Shelley disse que tentou apagar o fogo do telhado do chalé de Rory, mas, a água havia sido desligada pela empresa Las Virgenes Municipal Water.

Ela revelou que nem os bombeiros chamados tinham água. De acordo com a imprensa internacional, Shelley precisou dirigir mais de dois quilômetros para conseguir ajuda, mas, seu filho havia morrido por envenenamento por monóxido de carbono.