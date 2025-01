Aos 78 anos, morre David Lynch, criador de ‘Twin Peaks’

David Lynch foi o criador de ‘Twin Peaks’ - Foto: AFP

O diretor e roteirista David Lynch, criador da série ‘Twin Peaks’, morreu aos 78 anos. O falecimento foi anunciado pela família do artista nas redes sociais nesta quinta-feira, 16. A causa da morte não foi divulgada, mas Lynch revelou em 2024 que havia sido diagnosticado com enfisema pulmonar após uma vida inteira fumando.

Leia também:

>> Diretor de 'Emilia Pérez' se desculpa com mexicanos pelo filme

>> ‘Lobisomem’ e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

>> Saiu! Assista ao primeiro trailer de ‘Demolidor: Renascido’

“É com profundo pesar que nós, sua família, anunciamos o falecimento do homem e artista David Lynch. Gostaríamos de ter um pouco de privacidade neste momento. Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas, como ele diria, ‘Fique de olho no donut e não no buraco’. É um lindo dia com sol dourado e céu azul por todo o caminho”, diz a publicação da família de Lynch nas redes.

Veja a publicação:

Publicação da família de Lynch nas redes | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Trajetória

Depois de considerar seguir carreira como pintor na juventude, ofício que chegou a estudar, passou a se dedicar à realização de curtas. Em 1977, ficou conhecido logo com seu primeiro longa-metragem, o independente ‘Eraserhead’, que se tornou cult com os anos.

Depois, ele foi contratado para escrever e dirigir ‘O Homem Elefante’ (1980). A história estrelada por John Hurt e Anthony Hopkins sobre a vida de um homem desfigurado recebeu oito indicações ao Oscar — incluindo as de roteiro adaptado e direção para Lynch.

Os dois sucessos garantiram orçamento para um terceiro filme, que infelizmente não obteve os mesmos louros. Em 1984 ele dirigiu a primeira versão de ‘Duna’, de Frank Herbert. O filme custou US$ 40 milhões, mas não obteve êxito em bilheteria.

O filme seguinte foi ‘Veludo Azul’ (1986), uma de suas produções mais aclamadas. A guinada se manteve em 1990, com ‘Coração Selvagem’, que também garantiu uma Palma de Ouro para o diretor.