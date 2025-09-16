Morre Robert Redford, ator de Butch Cassidy e Vingadores, aos 89 anos

Ator se tornou referência por unir sucesso artístico com compromisso cultural e político, - Foto: Divulgação

Considerado uma lenda de Hollywood, o ator e cineasta Robert Redford, vencedor do Oscar, morreu aos 89 anos. Segundo o New York Times, a morte foi confirmada por Cindi Berger, diretora executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK. Ela disse que ele morreu durante o sono, mas a causa não foi especificada.

Ator consagrado desde os anos 1960, ele se destacou em clássicos como ‘Butch Cassidy’ (1969), ‘Golpe de Mestre’ (1973) e ‘Todos os Homens do Presidente’ (1976), papéis que o transformaram em símbolo de carisma e elegância no cinema. Ele também integrou o elenco de blockbusters como ‘Capitão América: O Soldado Invernal’, de 2014.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Robert Redford Recebeu prêmios importantes ao longo da vida, incluindo o Oscar de melhor diretor por 'Gente como a Gente' (1980), consolidando-se como um artista multifacetado. Ele também levou um Oscar honorário em 2002, por ser uma “inspiração para cineastas de todo o mundo”.

Além do trabalho no cinema, Redford também atuou como produtor e ativista. Ele fundou o Instituto Sundance, que mais tarde deu origem ao Festival de Sundance, uma das principais vitrines do cinema independente mundial.

Redford não era adepto à exposição e preferia viver recluso em um rancho isolado, em Utah. Ele foi um dos primeiros atores a ficar conhecido por seu ativismo ambiental — apesar de não gostar do rótulo “ativista”.

O ator, que era engajado em causas ambientais e sociais, se tornou referência por unir sucesso artístico com compromisso cultural e político, sendo reconhecido como um dos grandes nomes da sétima arte.

Em 2018, ele anunciou sua aposentadoria da carreira de ator. Em 'O Velho e a Arma', seu último filme na frente das câmeras, ele interpretou Forrest Tucker, um assaltante em seus últimos dias de carreira. No entanto, a última aparição dele nas telas (gravada antes de O Velho e a Arma) foi em 'Vingadores: Ultimato', de2019.

O artista deixa a esposa, Sibylle Szaggars, e os dois filhos do primeiro casamento com Lola Van Wagenen: Shauna Jean Redford e Amy Hart Redford.

Em vida, Robert perdeu dois filhos: Scott Anthony Redford, que nasceu em 1959 e morreu de síndrome da morte súbita infantil, e David James Redford, nascido em 1962, e morto por um câncer em 2020.