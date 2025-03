Apresentadores de TV dançam após derrota de "Emilia Pérez" no Oscar; VÍDEO

Desde seu lançamento, Emilia Pérez enfrentou uma recepção controversa - Foto: Divulgação

Antes considerado um dos favoritos da temporada de premiações, "Emilia Pérez" encerrou sua trajetória no Oscar 2025 com apenas duas vitórias, um resultado amargo, mas que parece ter agradado ao público mexicano.

Indicado em 13 categorias, o longa francês dirigido por Jacques Audiard saiu vitorioso apenas em Melhor Atriz Coadjuvante, com a performance de Zoe Saldaña, e Melhor Canção Original, com "El Mal". No entanto, sua derrota na categoria de Melhor Filme Internacional, vencida por Ainda Estou Aqui, foi celebrada de forma inusitada na televisão mexicana.

Durante a transmissão do Oscar na TV Azteca, os comentaristas da emissora se levantaram e dançaram ao vivo para comemorar a derrota de Emilia Pérez. O momento viralizou nas redes sociais, com internautas compartilhando o vídeo e reforçando as críticas que o filme já vinha recebendo no México. Confira:

"TV Azteca" es TENDENCIA porque festejan que Emilia Pérez perdió el Oscar a Mejor Pelicula Extranjera.#Oscars #Oscars2025 pic.twitter.com/T2flKDggJE — ¿Por qué es TENDENCIA México? (@tendenciamexic) March 3, 2025

Polêmica no México

Desde seu lançamento, Emilia Pérez enfrentou uma recepção controversa no país. Muitos espectadores e críticos mexicanos acusaram o longa de representar de forma estereotipada e exagerada a cultura local, além de oferecer uma visão superficial da crise dos cartéis.

A produção francesa, que mescla drama e musical, chegou ao Oscar com grande expectativa, mas sua performance abaixo do esperado nas premiações reforçou a divisão de opiniões entre o público e a crítica. Enquanto alguns elogiam sua abordagem ousada e a atuação do elenco, outros consideram a obra um retrato distorcido do México.