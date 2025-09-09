Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASO DE POLÍCIA

Ator de Breaking Bad é preso por agredir filha do vizinho com mangueira

Agressão cometida pelo ator aconteceu em Los Angeles

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/09/2025 - 11:02 h
Breaking Bad
Breaking Bad -

Ator que integrou o elenco de 'Breaking Bad', uma das séries mais clássicas da história da televisão, Raymond Cruz foi preso em Los Angeles, nos Estados Unidos, após ser acusado de ter agredido a filha do vizinho.

O artista, que interpretou o personagem Tuco Salamanca no programa, teria usado uma mangueira de jardim para bater na mulher, segundo o TMZ.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O portal revelou que a vítima teria recusado o pedido do famoso para “sair do caminho” enquanto ele lavava o próprio carro. Irritado, ele teria batido nela com a mangueira que utilizava para limpar o veículo.

Raymond Cruz
Raymond Cruz | Foto: Divulgação

Leia Também:

Maquiadora com fantasia de entidade demoníaca é barrada em shopping
Novo sucesso da Netflix é chocante e baseado em fatos
Ingressos para cinema gigante começam a ser vendidos em Salvador

Depoimento

Raymond Cruz prestou depoimento e foi liberado para deixar a delegacia. Ele assumiu o compromisso de retornar ao tribunal em 1º de outubro para a primeira audiência do caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

breaking bad celebridades Raymond Cruz televisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Breaking Bad
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Breaking Bad
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Breaking Bad
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

Breaking Bad
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x