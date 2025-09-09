CASO DE POLÍCIA
Ator de Breaking Bad é preso por agredir filha do vizinho com mangueira
Agressão cometida pelo ator aconteceu em Los Angeles
Por Edvaldo Sales
Ator que integrou o elenco de 'Breaking Bad', uma das séries mais clássicas da história da televisão, Raymond Cruz foi preso em Los Angeles, nos Estados Unidos, após ser acusado de ter agredido a filha do vizinho.
O artista, que interpretou o personagem Tuco Salamanca no programa, teria usado uma mangueira de jardim para bater na mulher, segundo o TMZ.
O portal revelou que a vítima teria recusado o pedido do famoso para “sair do caminho” enquanto ele lavava o próprio carro. Irritado, ele teria batido nela com a mangueira que utilizava para limpar o veículo.
Leia Também:
Depoimento
Raymond Cruz prestou depoimento e foi liberado para deixar a delegacia. Ele assumiu o compromisso de retornar ao tribunal em 1º de outubro para a primeira audiência do caso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes