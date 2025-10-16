CHOCANTE
Ator de Hollywood confessa que teve crânio esmagado para sobreviver
O artista contou detalhes sobre sua cirurgia delicada
Por Edvaldo Sales
Tim Curry fez um desabafo emocionante sobre o grave derrame que sofreu em 2012. Conhecido por participar dos filmes 'It: Uma Obra-Prima do Medo' e 'Esqueceram de Mim', o ator de Hollywood ficou com algumas sequelas.
Em um relato publicado em seu livro, chamado 'Vagabond”', o famoso contou que seu crânio precisou ser esmagado para garantir a sobrevivência. “Descobri que meu cérebro estava inflamado o suficiente para que um osso tivesse de ser retirado e implantado no meu abdômen. Meu crânio foi literalmente esmagado para salvar minha vida”, escreveu ele.
Ele ainda revelou que precisou usar um capacete de proteção durante o período de recuperação da cirurgia. “Não era a melhor aparência, mas eu estava vivo. Isso era o que importava”, disparou.
“Conseguia entender as palavras, mas era difícil processá-las. A vida ficou extremamente lenta e incerta por um bom tempo. Meu crânio foi esmagado para me manter vivo. É muita coisa para processar. Tudo o que posso sentir hoje é gratidão por ainda estar aqui”, concluiu.
