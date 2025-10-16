Menu
CINEINSITE
SUCESSO MUNDIAL!

Filme que mudou história da Netflix será exibido nos cinemas brasileiros

As sessões do longa-metragem estarão disponíveis na rede Cinemark

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/10/2025 - 12:07 h
O filme foi um sucesso na Netflix
O filme foi um sucesso na Netflix

Depois de fazer história na Netflix e se tornar o filme mais visto da plataforma de streaming, ‘Guerreiras do K-Pop’ será exibido também nos cinemas de todo o Brasil. O longa-metragem estará disponível na rede Cinemark nos dias 31 de outubro e 1 e 2 de novembro.

Os ingressos podem ser adquiridos no aplicativo oficial da Cinemark a partir desta sexta-feira, 17, e nos próprios cinemas da rede nos dias das sessões, podendo assistir nas que ainda não lotaram completamente.

O filme também será exibido em outros cinemas espalhados pelo mundo, nos EUA, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Coreia, Espanha, Alemanha, Holanda, México, Argentina, Chile, Austrália e Nova Zelândia.

O longa, que conta a história de um grupo feminino de K-Pop dividido entre conquistar o público e salvar a cidade de demônios, alcançou a marca de 320 milhões de visualizações na plataforma de streaming e promete fazer o mesmo sucesso nas telonas.

Entretanto, engana-se quem pensa que a versão exibida nos cinemas será 100% igual a lançada pela Netflix. A trama contará com o modo “singalong”, a fim de permitir que os fãs possam cantar as músicas do filme junto com os personagens favoritos.

x