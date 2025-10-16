EM CARTAZ
O Telefone Preto 2 e mais: todos os filmes dos cinemas em Salvador
Cineinsite A TARDE montou uma lista de estreias, pré-estreias e filmes que estão em cartaz em Salvador
Por Beatriz Santos
Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, comédia, terror e produções para toda a família.
Embora O Telefone Preto 2, sequência do sucesso de terror, seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de longas em exibição garante alternativas que vão desde histórias repletas de adrenalina até obras mais reflexivas.
Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.
Horários, cinemas e mais:
Confira os principais lançamentos da semana e filmes em cartaz em Salvador!
O TELEFONE PRETO 2
Quatro anos após escapar de The Grabber, Finney Blake ainda luta para reconstruir sua vida depois do cativeiro. Quando sua irmã, Gwen, começa a receber ligações em sonhos pelo telefone preto e a ter visões perturbadoras de três garotos sendo perseguidos em um acampamento de inverno conhecido como Alpine Lake, os irmãos decidem desvendar o mistério — e confrontar um assassino que se tornou mais poderoso na morte, e mais significativo para eles, do que qualquer um poderia imaginar.
DEPOIS DA CAÇADA
Alma Imhoff (Julia Roberts) é uma professora universitária apaixonada pela sua profissão. No entanto, ao receber uma notícia surpreendente, a sua vida é completamente transformada. Maggie Price (Ayo Edebiri), a sua aluna prodígio, realiza uma denúncia extremamente grave contra um de seus colegas de profissão. Enfrentando um grande desafio, além de precisar lidar com a acusação feita com Hank Gibson (Andrew Garfield), Alma precisa tomar cuidado para que um segredo obscuro de seu próprio passado não venha à tona.
O BOM BANDIDO
Um criminoso carismático durante sua fuga da polícia, assume uma nova identidade e começa a trabalhar em uma loja de brinquedos. Lá, se envolve com uma funcionária e inicia um romance inesperado. Mas quando seu passado ameaça vir à tona, os dois se veem diante de escolhas que podem mudar o destino de suas vidas para sempre.
THE MASTERMIND
Em 1970, Mooney e dois colegas entram em um museu em plena luz do dia e roubam quatro obras de arte. Mas, quando guardar as peças se revela muito mais complicado do que roubá-las, Mooney vê sua vida se transformar em uma longa fuga, marcada por segredos e consequências que ele nunca imaginou enfrentar.
TRON: ARES
Tron: Ares acompanha o programa Ares, uma espécie de computador altamente qualificado e melhor desenvolvido do que os demais presentes na Terra. Em uma importante missão, Ares é retirado do mundo digital para conseguir resolver os problemas do mundo real, no entanto, os perigos apresentados pelo novo trabalho serão capazes de fazê-lo desacreditar de seus próprios códigos.
MALÊS
Um casal é separado após serem arrancados de sua terra natal na África e trazidos para o Brasil à força como escravizados. Enquanto lutam para sobreviver e tentar se reencontrar, ambos se envolvem no levante dos Malês.
PERRENGUE FASHION
A trama acompanha a história de Paula Pratta, uma renomada influenciadora de moda, que é convidada para estrelar, junto de seu filho, a campanha de marketing de Dia das Mães em uma das maiores marcas de moda do mundo. Porém, seu filho já tinha outros planos, deixando tudo para trás para ajudar a salvar a floresta amazônica.
Sem pensar duas vezes, embarca para a floresta para trazê-lo de volta. Ao tentar convencer o filho a desistir da ideia, Paula se deparará com um estilo de vida completamente diferente do seu e, quem sabe, começará a questionar seus valores e a relação com o filho.
UMA BATALHA APÓS A OUTRA
Em Uma Batalha Após a Outra, Leonardo DiCaprio dá vida a Bob Ferguson, um ex-revolucionário que abandona a aposentadoria para enfrentar a missão mais crucial de sua existência: salvar a filha sequestrada.
Marcado por uma juventude turbulenta como integrante de um grupo de guerrilha, Bob vê o peso de uma vida frustrada e cheia de arrependimentos desabar sobre ele quando o mais implacável de seus antigos inimigos — desaparecido há 16 anos — retorna para acertar contas. Diante da urgência desesperadora, ele reúne seus velhos companheiros e mergulha em uma corrida contra o tempo.
Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas,
