O Telefone Preto 2 e mais: todos os filmes dos cinemas em Salvador

O Telefone Preto 2, sequência do sucesso de terror, é a estreia mais aguardada da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, comédia, terror e produções para toda a família.

Embora O Telefone Preto 2, sequência do sucesso de terror, seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de longas em exibição garante alternativas que vão desde histórias repletas de adrenalina até obras mais reflexivas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.



Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja onde os filmes estão passando.

Confira os principais lançamentos da semana e filmes em cartaz em Salvador!

O TELEFONE PRETO 2

Quatro anos após escapar de The Grabber, Finney Blake ainda luta para reconstruir sua vida depois do cativeiro. Quando sua irmã, Gwen, começa a receber ligações em sonhos pelo telefone preto e a ter visões perturbadoras de três garotos sendo perseguidos em um acampamento de inverno conhecido como Alpine Lake, os irmãos decidem desvendar o mistério — e confrontar um assassino que se tornou mais poderoso na morte, e mais significativo para eles, do que qualquer um poderia imaginar.

DEPOIS DA CAÇADA

Alma Imhoff (Julia Roberts) é uma professora universitária apaixonada pela sua profissão. No entanto, ao receber uma notícia surpreendente, a sua vida é completamente transformada. Maggie Price (Ayo Edebiri), a sua aluna prodígio, realiza uma denúncia extremamente grave contra um de seus colegas de profissão. Enfrentando um grande desafio, além de precisar lidar com a acusação feita com Hank Gibson (Andrew Garfield), Alma precisa tomar cuidado para que um segredo obscuro de seu próprio passado não venha à tona.

O BOM BANDIDO

Um criminoso carismático durante sua fuga da polícia, assume uma nova identidade e começa a trabalhar em uma loja de brinquedos. Lá, se envolve com uma funcionária e inicia um romance inesperado. Mas quando seu passado ameaça vir à tona, os dois se veem diante de escolhas que podem mudar o destino de suas vidas para sempre.

THE MASTERMIND

Em 1970, Mooney e dois colegas entram em um museu em plena luz do dia e roubam quatro obras de arte. Mas, quando guardar as peças se revela muito mais complicado do que roubá-las, Mooney vê sua vida se transformar em uma longa fuga, marcada por segredos e consequências que ele nunca imaginou enfrentar.

TRON: ARES

Tron: Ares acompanha o programa Ares, uma espécie de computador altamente qualificado e melhor desenvolvido do que os demais presentes na Terra. Em uma importante missão, Ares é retirado do mundo digital para conseguir resolver os problemas do mundo real, no entanto, os perigos apresentados pelo novo trabalho serão capazes de fazê-lo desacreditar de seus próprios códigos.

MALÊS

Um casal é separado após serem arrancados de sua terra natal na África e trazidos para o Brasil à força como escravizados. Enquanto lutam para sobreviver e tentar se reencontrar, ambos se envolvem no levante dos Malês.

PERRENGUE FASHION

A trama acompanha a história de Paula Pratta, uma renomada influenciadora de moda, que é convidada para estrelar, junto de seu filho, a campanha de marketing de Dia das Mães em uma das maiores marcas de moda do mundo. Porém, seu filho já tinha outros planos, deixando tudo para trás para ajudar a salvar a floresta amazônica.

Sem pensar duas vezes, embarca para a floresta para trazê-lo de volta. Ao tentar convencer o filho a desistir da ideia, Paula se deparará com um estilo de vida completamente diferente do seu e, quem sabe, começará a questionar seus valores e a relação com o filho.

UMA BATALHA APÓS A OUTRA

Em Uma Batalha Após a Outra, Leonardo DiCaprio dá vida a Bob Ferguson, um ex-revolucionário que abandona a aposentadoria para enfrentar a missão mais crucial de sua existência: salvar a filha sequestrada.

Marcado por uma juventude turbulenta como integrante de um grupo de guerrilha, Bob vê o peso de uma vida frustrada e cheia de arrependimentos desabar sobre ele quando o mais implacável de seus antigos inimigos — desaparecido há 16 anos — retorna para acertar contas. Diante da urgência desesperadora, ele reúne seus velhos companheiros e mergulha em uma corrida contra o tempo.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!

