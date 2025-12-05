Menu
HOME > CINEINSITE
LUTO

Ator de Mortal Kombat e 007 morre aos 73 anos

Família do ator confirmou a morte à impresa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/12/2025 - 7:32 h
Cary-Hiroyuki Tagawa em ‘Mortal Kombat’
Cary-Hiroyuki Tagawa em ‘Mortal Kombat’ -

Eternizado como o feiticeiro Shang Tsung na adaptação cinematográfica de ‘Mortal Kombat’ (1995), o ator Cary-Hiroyuki Tagawa morreu nessa quinta-feira, 4, aos 75 anos.

A família confirmou a morte à imprensa internacional e informou que o artista não resistiu a complicações de um acidente vascular cerebral (AVC). Segundo o comunicado, Tagawa faleceu em casa, em Santa Bárbara, na Califórnia (EUA), cercado pelos filhos.

Trajetória

Cary-Hiroyuki Tagawa
Cary-Hiroyuki Tagawa | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cary-Hiroyuki Tagawa nasceu no Japão e foi criado em uma rotina itinerante nos Estados Unidos por conta da carreira militar do pai. Ele se formou na University of Southern California e cultivava uma forte ligação com artes marciais — habilidade que mais tarde se tornaria marca registrada de seus trabalhos em Hollywood.

Além de Mortal Kombat, o ator acumulou participações de destaque no cinema e na TV. Ele integrou o elenco de ‘O Último Imperador’ (1987), vencedor de nove Oscars, e participou de produções como ‘007 – Permissão para Matar’ (1987), ‘Pearl Harbor’ (2001) e ‘Planeta dos Macacos’ (2001). Na televisão, atuou em séries populares como ‘Star Trek: The Next Generation’ e ‘Revenge’.

x