HOME > CINEINSITE
NO STREAMING

6 episódios no Prime Video: a série que não é nada do que você imagina

Minissérie em clima de tensão silenciosa intriga o público ao subverter expectativas

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/12/2025 - 15:57 h
Série curta do Prime Video é ideal para os fãs de suspense
-

Em apenas seis episódios, a produção britânica do Prime Video, A Namorada Ideal, entrega uma jornada emocional intensa, marcada pelo ritmo acelerado, pelo uso magistral do silêncio e pela sensação constante de que nada é exatamente o que parece.

A estética fria e minimalista da obra reforça o desconforto entre os personagens, fazendo com que cada gesto, por menor que seja, pese como uma revelação prestes a acontecer.

Leia Também:

Scarlett Johansson, a Viúva Negra da Marvel, vai estar em filme do Batman
Brasil no topo? "O Agente Secreto" entra no ranking dos melhores do ano
Nova série supera Stranger Things em audiência e aclamação da crítica

A minissérie desmonta a noção tradicional de “relacionamento romântico disfuncional” e a remonta como um raio-X inquietante do desejo por controle.

Ela parte de uma premissa simples para transformar a experiência do espectador: relações que, à primeira vista, parecem sólidas começam a se fragmentar conforme as perspectivas mudam, e é justamente nisso que reside sua força narrativa.

A história se desenvolve a partir da apresentação de Cherry (Olivia Cooke), a nova namorada de Daniel (Laurie Davidson). O encontro familiar deveria ser tranquilo, mas Laura (Robin Wright) passa a acreditar que a jovem esconde algo e que seu filho está em perigo.

A dúvida é o ponto central da trama: Cherry é uma alpinista social ou Laura se tornou uma mãe paranóica? Ou, ainda, a verdade depende de quem observa?

A narrativa mistura distanciamento com intimidade, fugindo dos clichês da “namorada perigosa” e do “namorado vítima”. Nada se mantém fixo: o roteiro move as peças de forma precisa, manipulando o que o espectador acredita saber e criando dúvidas o tempo inteiro.

O Prime Video encontrou nessa história um produto com grande apelo emocional e capacidade de prender a atenção do público sem recorrer a excessos. Há cenas em que o silêncio diz mais do que qualquer discussão, e o desconforto e a tensão se tornam elementos centrais do conflito.

