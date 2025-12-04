Scarlett Johansson, a Viúva Negra da Marvel, vai estar em filme do Batman

Conhecida por interpretar a Viúva Negra, Scarlett Johansson, está em negociações para integrar o elenco de Batman: Parte 2 - Foto: Divulgação

Conhecida por interpretar a Viúva Negra na Marvel, Scarlett Johansson, está em negociações para integrar o elenco de Batman: Parte 2, de acordo com informações divulgadas pelos sites Nexus Point News, Variety e The Hollywood Reporter.

A continuação do filme estrelado por Robert Pattinson segue avançando após anos de expectativa dos fãs.

Os portais afirmam que o papel de Johansson ainda não foi definido, mas especulam que ela possa interpretar o novo interesse amoroso de Bruce Wayne. As possibilidades levantadas incluem Andrea Beaumont, a Fantasma, Hera Venenosa, Vicki Vale ou Julie Madison.

Caso a escolha seja a Fantasma, esta será a primeira vez que a personagem aparece em uma produção live-action, já que sua origem vem da animação Batman: A Máscara do Fantasma, derivada do universo de Batman: A Série Animada.



O interesse pela escalação cresceu à medida que The Batman: Parte 2 se aproxima das gravações. Enquanto o DCU prepara seu próprio Batman em The Brave and the Bold, Matt Reeves continua desenvolvendo sua saga independente dentro do selo Elseworlds, histórias que não fazem parte da cronologia principal inaugurada pelo novo filme do Superman.

O primeiro longa estrelado por Robert Pattinson estreou em 2022 e arrecadou cerca de US$ 772 milhões. Desde então, poucas informações oficiais surgiram sobre a sequência.

O roteiro, escrito por Reeves ao lado de Mattson Tomlin, levou dois anos para ser finalizado, o que também resultou no adiamento do filme. Agora concluído, o projeto entrou oficialmente em pré-produção, com início das filmagens marcado para abril.

Conhecida como Saga do Crime do Batman, essa abordagem acompanha um Bruce Wayne mais jovem em seus primeiros anos como vigilante.

No elenco do filme de 2022, Zoë Kravitz deu vida à Mulher-Gato, Colin Farrell interpretou o Pinguim, Paul Dano viveu o Charada e John Turturro foi Carmine Falcone. Jeffrey Wright estreou como o novo Comissário Gordon, enquanto Andy Serkis assumiu o papel de Alfred.

Para a nova produção, Robert Pattinson retorna ao lado de Colin Farrell, Jeffrey Wright e Andy Serkis. Ainda não há confirmação sobre o vilão nem detalhes sobre a trama, mas a estreia está prevista para outubro de 2027.