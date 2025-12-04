A série da Netflix sobre caso real que chocou o mundo para ver agora

Série da Netflix utiliza de um caso real para criar uma trama cheia de tensão, drama e reviravoltas - Foto: Divulgação

A minissérie A Busca, disponível na Netflix, voltou a gerar comoção mundial ao revisitar o desaparecimento de uma menina de quatro anos no México, expondo contradições, pressões políticas, falhas institucionais e o impacto da cobertura midiática em uma história que até hoje divide opiniões.

Após seu lançamento, a produção reacendeu debates nas redes sociais e entre o público, reproduzindo a mesma comoção que o caso real provocou anos antes.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As discussões continuam a girar em torno da representação de figuras políticas, instituições e, principalmente, da forma como a obra retratou um episódio que permanece “atual” mesmo passados mais de dez anos.

A série utiliza de um caso real para criar uma trama cheia de tensão, drama e reviravoltas capazes de prender qualquer espectador.



Com apenas seis episódios, todos com menos de uma hora de duração, a minissérie propõe uma reflexão sobre o papel da mídia, da política, do sistema judiciário e da própria sociedade ao lidar com casos de desaparecimento. O elenco reúne Darío Yazbek, Diana Bovio, Regina Blandón, Everardo Arzate e Verónica Bravo.



A história segue o desaparecimento de Paullette Gebara Farah, uma menina que vivia em um subúrbio da Cidade do México. A busca se inicia rapidamente, mas logo se transforma em um labirinto de interesses pessoais, no qual corrupção, segredos e a intensa cobertura jornalística moldam a percepção pública.

A indignação cresceu quando, pouco tempo depois, o corpo da criança foi localizado dentro da própria casa, no mesmo quarto onde ela havia sido procurada e onde sua família concedeu entrevistas à imprensa.

Assim como outras produções de crime baseadas em fatos reais, entre elas Monstro: A História de Ed Gein e O Caso Asunta, a Netflix segue fortalecendo seu catálogo com histórias latino-americanas que mobilizam espectadores.