CULTURA
Ator mexicano famoso de 'Chaves' morre aos 85 anos
Intérprete de personagens icônicos da série morreu aos 85 ano nesta terça-feira, 21
O ator mexicano Ricardo de Pascual, lembrado por participações em “Chaves”, morreu nesta terça-feira, 21, aos 85 anos. A morte foi confirmada pela Associação Nacional de Atores do México (ANDA), que divulgou uma nota de pesar. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa.
Com passagens marcantes pelo universo criado por Roberto Gómez Bolaños, De Pascual integrou episódios que ficaram na memória do público. Entre seus personagens mais conhecidos estão o Sr. Furtado, figura envolvida em suspeitas de roubo na vila, e o Sr. Calvillo, empresário interessado na compra do local onde vivem os moradores da série.
Além de “Chaves”, o ator também participou de produções como “Chapolin Colorado” e o programa “Chespirito”, consolidando presença frequente nas obras humorísticas que atravessaram gerações na América Latina.
Carreira na televisão
Natural da Cidade do México, construiu uma carreira extensa que transitou entre o teatro, o cinema e a televisão. Ao longo das décadas, esteve em produções da Televisa e em novelas mexicanas, sempre ligado à comédia e ao teatro popular.
Nos últimos anos, enfrentava problemas de saúde. Em entrevistas, relatou conviver com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), quadro agravado após contrair Covid-19. Também lidava com complicações na coluna, no coração e nos rins, embora mantivesse o desejo de continuar atuando enquanto fosse possível.
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Ricardo de Pascual nasceu em 21 de agosto de 1940 e permaneceu ativo profissionalmente até os últimos anos. Entre outros trabalhos, interpretou o personagem Anão Sonolento em “Chapolin Colorado” e participou da série “Vecinos”.
Elenco de Chaves: quem ainda está vivo
Entre os nomes mais conhecidos de “Chaves” que ainda estão vivos estão:
- Florinda Meza (Dona Florinda),
- Carlos Villagrán (Quico),
- Edgar Vivar (Seu Barriga/Nhonho);
- e Maria Antonieta de las Nieves (Chiquinha).
Mortes que marcaram o elenco da série
- Roberto Gómez Bolaños, criador da série, faleceu em 2014, aos 85 anos.
- Ramón Valdés, o Seu Madruga, morreu em 1988, vítima de câncer de pulmão.
- Angelines Fernández, a Dona Clotilde, morreu em 1994, também em decorrência da doença.
- Raúl “Chato” Padilla, que interpretava Jaiminho, morreu em 1994, aos 75 anos, após complicações de diabetes.
- Horácio Gómez Bolaños, o Godinez, faleceu em 1999, aos 69 anos.
- Já Rubén Aguirre, o Professor Girafales, morreu em 2016, aos 82 anos, em decorrência de complicações de uma pneumonia.
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