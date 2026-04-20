Esse filme de ação eletrizante da Netflix vai melhorar sua segunda

Esse filme de ação e suspense é ideal para ver hoje na Netflix - Foto: Divulgação

O fim de semana acabou, mas a vontade de assistir boas produções persiste ao longo da semana. Pensando nisso, a Netflix tem um filme perfeito para os fãs de ação e suspense.

Lançado recentemente, Rebel Ridge recebeu críticas positivas e alcançou 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, além de 73% de aprovação do público, se consolidando como um dos títulos mais aclamados da plataforma.

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Uma missão simples que sai do controle

Terry Richmond é um ex-fuzileiro naval (Aaron Pierre) que chega a Shelby Springs com uma missão simples, mas urgente: pagar a fiança do primo e salvá-lo do perigo.

Mas depois que as economias de Terry são confiscadas injustamente, ele precisa encarar o delegado Sandy Burnne (Don Johnson) e seus policiais prontos para a agressão.

Com a ajuda inesperada da oficial de justiça Summer McBride (AnnaSophia Robb), ele se envolve em uma conspiração que domina a cidade, sendo forçado a revisitar seu passado para enfrentar o sistema.

Conflito, tensão e corrida contra o tempo

Na primeira cena do lançamento, o espectador conhece o ex-fuzileiro naval Terry Richmond numa boa: ele está andando de bicicleta por uma paisagem verde enquanto ouve um clássico do Iron Maiden. De repente, uma viatura policial passa a segui-lo e o derruba das duas rodas.

Assim que os policiais encontram o dinheiro que ele carregava, decidem confiscar o valor sem justificativa, revelando um sistema marcado pela corrupção. A partir daí, Terry passa a correr contra o tempo para salvar o primo, que corre risco de morte.

Sem apoio das autoridades, ele tenta buscar justiça pelos meios legais, mas rapidamente percebe que precisará agir por conta própria.

Um herói fora do padrão

Em Rebel Ridge, o espectador encontra mudanças que fogem do padrão de filmes do gênero. Uma das principais é que Terry não segue o caminho tradicional da violência extrema.

Ao longo da história, ele desarma policiais, usa estratégias de combate e evita matar seus oponentes, algo incomum em produções de ação. Ainda assim, mantém sua força como protagonista, sustentado pela atuação de Aaron Pierre, que constrói um personagem guiado por um código de honra.

Direção aposta em realismo e técnica

O filme é dirigido por Jeremy Saulnier, que também assina o roteiro e a produção. Conhecido anteriormente por trabalhos mais discretos, o cineasta ganha destaque com a repercussão da obra.

Em entrevista a GQ americana, Saulnier destacou o cuidado com a construção das cenas de ação. “Fiz toneladas de pesquisa sobre armas não-letais. Ficava horas no YouTube vendo vídeos de lutas para entender como diferentes artes marciais poderiam ser utilizadas na realidade”, explicou.

“Há alguns desarmes muito limpos e incríveis que eu vi por aí. Mas, em geral, o funcionamento está no uso de força bruta e no saber como usar alavancagem e mecânica para incapacitar rapidamente as pessoas ou torná-las inofensivas”, complementou.

Por que vale assistir na segunda-feira

Com mais de duas horas de duração, o filme combina ação, suspense e crítica social em uma narrativa envolvente.

Mesmo quando aposta em momentos exagerados, a produção mantém o ritmo e entrega sequências que chamam atenção, como cenas de confronto que equilibram tensão e entretenimento.

Para quem busca um filme intenso, com boas avaliações e uma abordagem diferente dentro do gênero, a produção surge como uma escolha certeira para começar a semana.