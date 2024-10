Atriz da Marvel, Aubrey Plaza revela que nunca usa calcinha

Aubrey Plaza, atriz da série The White Lotus, da HBO - Foto: Reprodução | Instagram

A atriz e comediante norte-americana, Aubrey Plaza, de 40 anos, contou que não tem o hábito de usar calcinha durante o dia a dia, nem mesmo para trabalhar. A artista disse que busca por deixar o corpo mais "maleável" para exercer a profissão artística.

"Eu sinto que atuar é sobre você manter seu corpo em um estado maleável estranho. Nunca fique com vontade de fazer xixi durante uma cena. Mesmo que você pense um pouco: 'Talvez eu precise fazer xixi'. Apenas vá e faça. Elimine qualquer fluido. Seja como um recipiente vazio... Se você não usar roupa íntima, pode sair mais rápido. Então, nunca use roupa íntima na vida", afirmou durante bate-papo com a revista Entertainment Weekly sobre seu novo filme, "My Old Ass".

O assunto veio à tona quando, durante a entrevista, Aubrey começou a se sentir desconfortável na cadeira em que estava sentada. "Estou pegando fogo! Por que isso está acontecendo? Sinceramente, não sei se estou tendo uma reação alérgica, ou algo assim, a esta cadeira. Talvez eu devesse ter usado calcinha, mas nunca uso. Aí me ferro."

Aubrey Plaza é famosa por seus papéis nas séries "The White Lotus" e "Agatha Desde Sempre", da Marvel. No cinema, ela também foi destaque em produções como o remake de "Brinquedo Assassino" (2019) e o ainda inédito "Megalópolis", de Francis Ford Coppola, 85.