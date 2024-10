João Grilo e Chicó retornam no 1º trailer de Auto da Compadecida 2

O Auto da Compadecida 2 - Foto: Reprodução

O primeiro trailer de O Auto da Compadecida 2 foi divulgado nesta quinta-feira, 26, trazendo de volta os personagens João Grilo e Chicó após 20 anos. Na trama, João Grilo retorna à cidade de Taperoá, onde descobre que se tornou uma lenda local, conhecido por ter sido ressuscitado em um julgamento com o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e Jesus Cristo como juiz.

Ao reencontrar Chicó, João Grilo é disputado pelos políticos mais poderosos da cidade como cabo eleitoral. Ele decide aproveitar a situação para aplicar um golpe que o deixará rico, mas nem tudo sai como esperado.

O trailer também apresenta o elenco do novo filme, com Taís Araújo no papel da Compadecida, Eduardo Sterblitch como Arlindo, como Antônio do Amor, Humberto Martins como Coronel Ernani, Fabiula Nascimento como Clarabela, Virginia Cavendish como Rosinha e Enrique Diaz como Joaquim Brejeiro.