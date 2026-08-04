Atriz de Homem-Aranha morre após complicações de um AVC

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A atriz filipina Mary Rivera, que interpretou a avó de Ned Leeds (Jacob Batalon), em ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’, morreu aos 82 anos. A informação foi divulgada pelo TMZ na segunda-feira, 3.

Segundo a família, Rivera sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), foi colocada em suporte de vida e entrou em coma. Diante do prognóstico desfavorável apresentado pelos médicos, os familiares decidiram desligar os aparelhos que a mantinham viva.

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O obituário publicado pela família divulgou que a atriz faleceu de forma pacífica em 15 de abril, em Honolulu, no Havaí, e foi posteriormente cremada.

Mary Rivera tinha 82 anos - Foto: Divulgação | MCU

Cena marcante

Mesmo aparecendo em apenas uma sequência, Mary Rivera protagonizou uma das cenas mais memoráveis do filme. No momento, Ned e MJ (Zendaya) usam o anel do Doutor Estranho para tentar encontrar o Peter Parker de Tom Holland, mas acabam abrindo um portal para a versão vivida por Andrew Garfield.

Desconfiada, MJ pede que ele prove ser o Homem-Aranha, e o herói responde rastejando pelo teto da casa. Em seguida, a avó de Ned interrompe a tensão com um pedido inusitado: que Peter retire uma teia de aranha do teto, arrancando risadas do público. A sequência marcou a primeira aparição de Garfield no MCU e se tornou um dos momentos mais celebrados de Sem Volta para Casa.

Veja a cena:

Além disso, a atriz chamou atenção por representar a cultura filipina no longa, falando diálogos em tagalo. Segundo a família, Rivera tinha muito orgulho de ter participado do filme, papel que conquistou após ser incentivada pela filha a enviar um vídeo de audição para a produção.

A atriz deixa o marido, Alejandro Rivera, quatro filhos, 11 netos e quatro bisnetos.