Novo filme do Homem-Aranha alcança 2ª maior estreia da história

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O filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" estreou quebrando recordes nos cinemas. O longa arrecadou US$ 927 milhões (cerca de R$ 5,1 bilhões) em todo o mundo nos primeiros dias em cartaz e alcançou a segunda maior abertura da história, atrás apenas de "Vingadores: Ultimato".

Mais da metade da arrecadação veio dos mercados internacionais. Dos US$ 927 milhões obtidos pelo filme, aproximadamente US$ 572 milhões foram registrados fora dos Estados Unidos, resultado impulsionado pela estreia em 66 países.

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O Brasil aparece entre os mercados de maior destaque. Segundo o site Deadline, o longa arrecadou US$ 23,8 milhões (cerca de R$ 130,9 milhões) desde a estreia nos cinemas brasileiros, na última quarta-feira, 29.

Longa muda o ranking das maiores estreias

Com o desempenho do primeiro fim de semana, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" ultrapassou "Vingadores: Guerra Infinita" e assumiu a segunda posição entre as maiores estreias globais da história do cinema.

O resultado também fez "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" perder espaço no ranking, passando a ocupar a quarta colocação. Apenas "Vingadores: Ultimato", lançado em 2019, segue à frente da nova produção.

Sony registra seu maior lançamento

A estreia de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" também entrou para a história da Sony Pictures. O estúdio nunca havia alcançado uma abertura mundial tão expressiva com um de seus filmes.

O desempenho representa ainda a maior estreia da carreira da atriz Zendaya e do diretor Destin Daniel Cretton, que comandou o novo capítulo da franquia do herói.

Bilheteria reforça força da franquia

O resultado mantém o Homem-Aranha entre as franquias mais rentáveis do cinema e confirma o interesse do público pelas produções do personagem.

Com a estreia histórica, a expectativa do mercado é que o longa continue ampliando a arrecadação nas próximas semanas e alcance novos marcos nas bilheterias mundiais.