Atriz de Vingadores detona Disney após decisão: “Que vergonha”

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A atriz Evangeline Lilly, intérprete de Hope van Dyne, a Vespa, no Universo Cinematográfico da Marvel, criticou publicamente a Disney e a Marvel Studios após a demissão de parte significativa da equipe de efeitos visuais e desenvolvimento artístico do estúdio. Entre os desligados está Andy Park, diretor de desenvolvimento visual e artista conceitual que atuava na empresa há 16 anos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Lilly revelou ter procurado Park após tomar conhecimento das notícias.

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“Entrei em contato com meu grande amigo Andy Park, o gênio por trás da criação do traje original da Vespa e dos desenhos conceituais, e perguntei: ‘Isso é verdade? É isso mesmo que está acontecendo?’”, contou.

Segundo a atriz, a confirmação do artista a deixou indignada diante das especulações de que as mudanças estejam relacionadas à ampliação do uso de inteligência artificial nos processos criativos da Disney.

“Não consigo acreditar que a Disney tenha dispensado os artistas que deram vida ao Universo Marvel com seu gênio. Pessoas que criaram esses personagens estão sendo substituídas por IA, que usará seus próprios designs para criar novas versões disso”, declarou.

Na legenda da publicação, Lilly foi ainda mais incisiva ao atacar a postura da companhia.

“Disney, que vergonha. Vocês estão dando as costas para as pessoas que construíram o poder que agora usam para descartá-las”, escreveu.

A atriz também questionou a ausência de regulamentação sobre o uso de obras artísticas por sistemas de inteligência artificial.

“Onde estão as leis que removam toda a arte humana dos bancos de dados da IA? Por que podem usar nossa genialidade para enriquecer executivos enquanto os artistas responsáveis por alimentar essas máquinas são descartados?”, disparou.

Lilly encerrou a manifestação prestando homenagem aos profissionais desligados.

“Eu estava lá. Sei o que vocês fizeram e o quanto trabalharam para fazer a mágica acontecer. Vocês são os verdadeiros mágicos da Marvel.”

Novo capítulo do MCU

Enquanto a polêmica toma conta dos bastidores, a Marvel segue preparando seu próximo grande lançamento: “Vingadores: Doutor Destino”.

O longa terá Robert Downey Jr. de volta ao universo Marvel, desta vez interpretando o vilão Doutor Destino, em uma mudança que promete redefinir os rumos da franquia.

Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, com roteiro de Michael Waldron e Stephen McFeely, o filme reunirá um elenco estrelado, incluindo retornos de nomes históricos do MCU e participações de personagens das fases mais recentes, além da aguardada presença dos X-Men clássicos.

A estreia está marcada para 17 de dezembro de 2026.