Atriz que viverá Elize Matsunaga em filme é definida

Elize Matsunaga também será retrada em série do Prime Video - Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

A atriz Lorena Comparato foi escalada para interpretar Elize Matsunaga no filme Uma Garota de Classe, da Netflix.

Segundo informações divulgadas pela coluna Play, do jornal O Globo, além de Lorena, o elenco também contará com Luciano Quirino, que dará vida ao delegado responsável pelas investigações do caso.

O longa, que retrata a história de Elize Matsunaga, tem roteiro assinado por Raphael Montes, autor de A Menina que Matou os Pais (2021), Beleza Fatal (2025) e Bom Dia, Verônica (2020–2024).

Quem é Elize Matsunaga?

Elize foi condenada por assassinar e esquartejar o marido, Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro da Yoki, em 2012. A história dela também será retratada na série “Tremembé”, do Prime Video, em que será interpretada por Carol Garcia.

A produção contará ainda com Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane von Richthofen, Felipe Simas como Daniel Cravinhos e Bianca Comparato vivendo Anna Carolina Jatobá.

Atualmente, Elize vive em liberdade e trabalha como motorista de aplicativo em Franca, no interior de São Paulo.