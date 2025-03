'Avatar 3' será o filme mais longo da franquia, diz James Cameron - Foto: Reprodução

O diretor James Cameron revelou que 'Avatar 3: Fogo e Cinzas' terá uma duração superior à de seu antecessor, 'Avatar: O Caminho da Água', que possui 3 horas e 12 minutos. O terceiro longa da franquia está previsto para chegar aos cinemas em dezembro de 2025.

Em entrevista à revista Empire, Cameron explicou que a decisão veio do processo de roteiro. “Tínhamos muitas ideias ótimas reunidas no primeiro ato do filme 2”, afirmou o cineasta. “O [filme] estava se movendo como um trem-bala, e não estávamos nos aprofundando o suficiente no personagem. Então eu disse: ‘Gente, temos que dividir’.”

A fragmentação dessas ideias levou ao aumento do tempo de tela do terceiro filme. “O filme 3 será um pouco mais longo do que o filme 2”, confirmou Cameron. Apesar disso, ele não especificou qual será a duração exata do novo longa.

Duração dos filmes da franquia Avatar

Avatar: 2 horas e 42 minutos

Avatar: O Caminho da Água: 3 horas e 12 minutos

Avatar: Fogo e Cinzas: Mais de 3 horas