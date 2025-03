Karla Sofía Gascón manda indireta para brasileiros: “Respeito”

Karla Sofía Gascón é a protagonista de ‘Emilia Pérez’ - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Karla Sofía Gascón, de ‘Emilia Pérez’, mandou uma indireta para os brasileiros após a série de polêmicas que se envolveu. Ela falou sobre a conquista de ‘Ainda Estou Aqui’ no Oscar.

Primeiro, a espanhola parabenizou a vitória do longa de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, na categoria de Melhor Filme Internacional. “É bonito ver como tantas pessoas vivem com entusiasmo e celebram. Parabéns, Ainda Estou Aqui”, iniciou ela.

Logo depois, Karla Sofía Gascón alfinetou: “Parabéns a todos os brasileiros que aproveitaram com amor e apoiaram os seus com respeito aos outros participantes.”

Polêmica

Os brasileiros foram apontados como responsáveis por encontrar postagens homofóbicas, racistas e xenofóbicas da atriz nas redes sociais enquanto ela era uma das favoritas ao Oscar. Após as polêmicas, tanto a atriz quanto o filme perderam força mundialmente.

A situação ficou tão complicada para Karla Sofía Gascón que a repercussão das mensagens fez com que até o diretor do longa francês cortasse relações com Karla Sofía Gascón. Além disso, ela deixou de ser seguida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que organiza o Oscar, nas redes sociais.