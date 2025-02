Lançamento de livro de Karla Sofía Gascón é cancelado após polêmicas

Karla Sofia Gascón é a protagonista de ‘Emilia Pérez’ - Foto: AFP

Um livro de Karla Sofia Gascón, protagonista de ‘Emilia Pérez’, filme que conta com 13 indicações ao Oscar, não será mais publicado na Espanha após posts polêmicos da artista no X (antigo Twitter). A editora espanhola Dos Bigotes anunciou em comunicado que o livro não será mais publicado.

“Na quinta-feira, 30 de janeiro, veio à tona uma série de tuítes que nos levou a tomar a decisão de suspender a publicação do livro”, disse a editora, a qual afirmou que “sempre esteve comprometida com a igualdade, inclusão e diversidade [...]. Por isso, também devemos ser consistentes com a nossa forma de pensar”.

O livro se tratava de um romance biográfico publicado pela atriz no México, em 2018, e ganharia uma edição “corrigida e revisada” pela Dos Bigotes.

Karla Sofía Gascón foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por seu papel em ‘Emilia Pérez’. Nos últimos dias, após a polêmica criada pelas publicações sobre a presença muçulmana na Espanha e outras questões sociais e políticas, a Netflix retirou a atriz da campanha promocional do filme nos Estados Unidos. A gigante do streaming não quis comentar o assunto.

A atriz chegou a pedir desculpas pelas publicações. Porém, o diretor de ‘Emilia Pérez’, Jacques Audiard, também se distanciou de sua protagonista na quarta-feira, 5, descrevendo as postagens como “indesculpáveis” e “cheias de ódio”.