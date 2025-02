‘Emilia Pérez’ e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

‘Emilia Pérez’ é a estreia mais aguardada da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos, destacam-se filmes de ação eletrizantes, dramas de tirar o fôlego, comédias, filmes de terror aterrorizantes e produções para toda a família. Embora ‘Emilia Pérez’ seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de adrenalina até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.



EMILIA PÉREZ



No México, uma advogada recebe uma oferta inesperada para ajudar um temido chefe de cartel a se aposentar de seus negócios e desaparecer para sempre para que possa tornar-se a mulher que sempre sonhou em ser.

ACOMPANHANTE PERFEITA



Um fim de semana entre amigos em uma cabana remota se transforma em caos após a revelação de que um dos hóspedes é um robô de companhia.

BLINDADO



Um pai e um filho que trabalham como guardas de segurança de uma empresa de caminhões blindados são atacados por uma equipe de ladrões profissionais durante um transporte de valores. Eles ficam presos numa ponte isolada e precisam bolar um plano para escapar e garantir sua sobrevivência.

A VOZ QUE RESTA



O frustrado jornalista Paulo é enredado pela vizinha Marina, garçonete e atriz. Certa vez, ela o seduziu no elevador e, desde então, nunca mais o deixou ir, embora também nunca tenha desistido do casamento. Preso no trabalho, no bloqueio criativo e nas garras de Marina, Paulo opta por cortar relações. Bêbado, ele grava uma despedida de amor e ódio em uma fita cassete para ela.

DRAGON BALL DAIMA

Dragon Ball Daima segue a história de Goku e seus amigos após os eventos de Dragon Ball Z, quando a batalha contra Majin Boo já foi concluída. Uma nova ameaça surge na Terra, utilizando um método peculiar para enfraquecer os protetores do planeta. O grande vilão da nova trama é o Rei Gomah, do Reino dos Demônios.

OS SAPOS



Marcelo e Luciana viajam juntos e alugam uma casa de campo. O que os dois não esperavam era a presença de sapos no local. Para piorar, o homem convida uma antiga amiga da escola para se juntar a eles.

A VERDADEIRA DOR



Dois primos que não se dão bem se reúnem para uma excursão pela Polônia para homenagear sua amada avó. A aventura toma um rumo diferente quando as antigas tensões deles ressurgem contra o pano de fundo de sua história familiar.

SETEMBRO 5



Em Setembro 5, uma equipe de jornalistas esportivos precisa mudar sua cobertura radicalmente quando atletas são feitos de reféns dentro da Vila Olímpica. O drama histórico conta a história do Massacre de Munique, atentado que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 na Alemanha, a partir do ponto de vista da equipe de transmissão da ABC Sports.

ANORA



Anora, uma jovem prostituta que trabalha nas noites do Brooklyn, pode se tornar a Cinderela da sua própria história quando encontra e casa, por impulso, com o filho de um oligarca russo. Mas quando a notícia chega à Rússia, seu conto de fadas fica ameaçado com a chegada dos pais dele a Nova York para cancelar o casamento.

CONCLAVE



Após a morte inesperada do atual pontífice, o Cardeal Lawrence é encarregado de conduzir esse processo confidencial. Os líderes mais poderosos da Igreja Católica de todo o mundo se reúnem nos corredores do Vaticano para participar da seleção, cada um com suas próprias ambições. Lawrence se vê no centro de uma conspiração, desvendando segredos que ameaçam não apenas sua fé, mas também as fundações da Igreja.

