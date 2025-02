Netflix deve adotar medida drástica após caso Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón, protagonista de ‘Emilia Pérez’ - Foto: Divulgação

A Netflix deve adotar uma medida drástica após polêmicas envolvendo Karla Sofía Gascón, protagonista de ‘Emilia Pérez’, filme rival de ‘Ainda Estou Aqui’ no Oscar. A gigante do streaming considera analisar os perfis dos atores nas redes sociais antes de convidar para projetos.

Essa precaução pode ser aplicada depois que publicações consideradas racistas, homofóbicas e xenofóbicas da atriz espanhola vieram à tona nas redes sociais recentemente.

Segundo Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix, mesmo que não descartem a possibilidade de verificar as redes, essa triagem não é tão simples na prática. “Será que isso se tornará um procedimento padrão daqui em diante? Acho que o time fez um trabalho incrível na campanha de ‘Emilia Pérez’ e acredito que este caso está levantando questões e levando muitas pessoas a repensarem”, disse, em participação no The Town Podcast, comandado pelo jornalista Matt Belloni.

A diretora seguiu: “Vamos realmente monitorar as redes sociais de milhares de pessoas ao redor do mundo, todos os dias, considerando a quantidade de filmes e séries originais que licenciamos e coproduzimos? Acho que isso extrapola, na prática, o que tudo isso significa. São perfis pessoais dessas pessoas. Mas, sem dúvida, a situação levanta esses questionamentos”.

Na oportunidade, Bela Bajaria lamentou que a polêmica tenha desviado o foco do filme. “É uma pena para as pessoas incríveis que trabalharam nesse projeto maravilhoso. Se olharmos para as indicações e os prêmios que ‘Emilia Pérez’ já recebeu, é triste”.

A diretora de conteúdo completou: “Isso desviou a atenção de tudo isso e acabou sequestrando a conversa sobre o incrível Jacques Audiard. Também é lamentável para Zoe Saldaña e Selena Gomez, que passaram seis meses promovendo o filme e viram a situação explodir dessa forma”.