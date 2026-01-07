Brigitte Bardot morreu de câncer, revela viúvo

Brigitte Bardot, 91 anos - Foto: ERIC FEFERBERG / AFP

A atriz francesa Brigitte Bardot morreu em decorrência de um câncer, segundo o viúvo da artista, Bernard d'Ormale. A revelação foi feita nesta quarta-feira, 7, às vésperas do funeral, em Saint-Tropez, na França.

Segundo relato ao site Paris Match, o ícone do cinema passou por duas cirurgias para tratar a doença, mas não resistiu após o agravamento.

O marido não especificou o tipo de câncer, no entanto, na década de 1980, ela tratou um tumor na mama.

O velório

O caixão de Bardot foi transportado para a igreja de Nossa Senhora da Assunção, onde foi celebrada uma missa. A cerimônia contou com a presença da família, amigos e admiradores, além do filho, com quem ela mantinha uma relação complicada, e a líder de extrema direita Marine Le Pen.

Em seguida, o corpo foi encaminhado para enterro, no cemitério marítimo da cidade. Mais tarde, haverá um momento de recolhimento aberto ao público em uma colina próxima.

Morte de Brigitte Bardot

Estrela do famoso "E Deus Criou a Mulher", de 1956, Brigitte Bardot morreu em 28 de dezembro, aos 91 anos na casa onde vivia em Saint-Tropez, chamada La Madrague.

Bardot havia sido internada nos meses de outubro e novembro, em Toulon, no sul da França, para a realização de procedimentos médicos. Na ocasião, chegou a tranquilizar os fãs, afirmando que se recuperava bem.

Ícone do cinema nas décadas de 1950 e 1960, Brigitte Bardot ficou mundialmente conhecida por filmes como E Deus Criou a Mulher (1956), de Roger Vadim, e O Desprezo (1963), de Jean-Luc Godard, Bardot construiu uma carreira de quase 50 filmes e 70 músicas. Desde 1973, ela dedicava-se ao ativismo pelos direitos dos animais.