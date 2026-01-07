Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO NO CINEMA

Brigitte Bardot morreu de câncer, revela viúvo

Atriz francesa foi sepultada nesta quarta

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/01/2026 - 10:53 h
Brigitte Bardot, 91 anos
Brigitte Bardot, 91 anos -

A atriz francesa Brigitte Bardot morreu em decorrência de um câncer, segundo o viúvo da artista, Bernard d'Ormale. A revelação foi feita nesta quarta-feira, 7, às vésperas do funeral, em Saint-Tropez, na França.

Segundo relato ao site Paris Match, o ícone do cinema passou por duas cirurgias para tratar a doença, mas não resistiu após o agravamento.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O marido não especificou o tipo de câncer, no entanto, na década de 1980, ela tratou um tumor na mama.

O velório

O caixão de Bardot foi transportado para a igreja de Nossa Senhora da Assunção, onde foi celebrada uma missa. A cerimônia contou com a presença da família, amigos e admiradores, além do filho, com quem ela mantinha uma relação complicada, e a líder de extrema direita Marine Le Pen.

Leia Também:

Morre atriz francesa Brigitte Bardot, aos 91 anos

Em seguida, o corpo foi encaminhado para enterro, no cemitério marítimo da cidade. Mais tarde, haverá um momento de recolhimento aberto ao público em uma colina próxima.

Morte de Brigitte Bardot

Estrela do famoso "E Deus Criou a Mulher", de 1956, Brigitte Bardot morreu em 28 de dezembro, aos 91 anos na casa onde vivia em Saint-Tropez, chamada La Madrague.

Bardot havia sido internada nos meses de outubro e novembro, em Toulon, no sul da França, para a realização de procedimentos médicos. Na ocasião, chegou a tranquilizar os fãs, afirmando que se recuperava bem.

Ícone do cinema nas décadas de 1950 e 1960, Brigitte Bardot ficou mundialmente conhecida por filmes como E Deus Criou a Mulher (1956), de Roger Vadim, e O Desprezo (1963), de Jean-Luc Godard, Bardot construiu uma carreira de quase 50 filmes e 70 músicas. Desde 1973, ela dedicava-se ao ativismo pelos direitos dos animais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ativismo animal Brigitte Bardot Câncer cinema francês Morte Saint-Tropez

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Brigitte Bardot, 91 anos
Play

Netflix anuncia nova produção de Stranger Things para 2026

Brigitte Bardot, 91 anos
Play

Filme com serial killer e tubarões surpreende e chega ao Prime Video

Brigitte Bardot, 91 anos
Play

Anaconda e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Brigitte Bardot, 91 anos
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

x