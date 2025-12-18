Menu
HOME > CINEINSITE
CHOCANTE

Brutal: polícia revela como filho assassinou diretor de Hollywood

Além do diretor, a esposa dele também foi assassinada

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

18/12/2025 - 9:53 h
Rob Reiner e a sua esposa, Michele Singer, foram brutalmente assassinados.
Relatórios do Instituto Médico Legal de Los Angeles, nos Estados Unidos, divulgados pelo site norte-americano TMZ, revelaram, na quarta-feira, 17, que a causa da morte do diretor Rob Reiner e da esposa dele, Michele Singer, foi “múltiplos ferimentos por objeto cortante”.

As mortes do diretor e de sua esposa foram classificadas como homicídio, segundo o laudo oficial. A polícia foi acionada na tarde de domingo, 14, para uma ocorrência na casa do casal em Brentwood, na Califórnia, onde encontrou dois corpos com ferimentos causados por uma faca. Após os procedimentos iniciais, as vítimas foram identificadas pelas autoridades.

O Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou oficialmente, no dia seguinte à descoberta dos corpos de Reiner e a esposa, que Rob e Michele foram vítimas de homicídio e informou que a investigação levou à conclusão de que o filho do casal, Nick Reiner, seria o “responsável por suas mortes”.

O homem foi enviado a um presídio de Los Angeles e está sob vigilância contra suicídio e sem direito a pagamento de fiança. O Ministério Público aponta que o filho do casal foi formalmente acusado de duplo homicídio qualificado. Em nota oficial, os promotores afirmaram que ele “usou pessoalmente uma arma perigosa e letal, uma faca” nos assassinatos de seus pais.

Se for condenado, Nick pode enfrentar pena de morte ou prisão perpétua.

