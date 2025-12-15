Tragédia em Hollywood: diretor famoso morre e filho é preso

Filho de Rob Reiner foi preso pela polícia como principal suspeito da morte do cineasta - Foto: Michael Tran | AFP

O filho do diretor e ator Rob Reiner foi preso pela polícia de Los Angeles como principal suspeito da morte do cineasta e de sua esposa, Michele Singer.

Nick Reiner, de 32 anos, foi detido após as autoridades confirmarem que os corpos do casal, encontrados no último domingo, 14, na mansão da família, apresentavam sinais de esfaqueamento. O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) informou que ele passou a ser o foco central das investigações.

Inicialmente, a polícia havia declarado que não existiam suspeitos. Segundo Alan Hamilton, subchefe do LAPD, familiares de Reiner chegaram a ser ouvidos, mas ninguém havia sido preso ou formalmente apontado como suspeito naquele momento.

As autoridades afirmaram ainda que buscavam um mandado para aprofundar as investigações dentro e fora da residência do casal.



Antes da prisão, a revista People, especializada na cobertura de Hollywood, já havia informado, com base em fontes próximas ao caso, que Nick Reiner seria o responsável pelas mortes. A suspeita ganhou força após novas evidências surgirem durante a apuração do crime.

Nick é um dos três filhos de Rob Reiner e sua trajetória pessoal é marcada por uma relação conturbada com a família e pelo histórico de dependência química. Aos 15 anos, ele foi internado pela primeira vez em uma clínica de reabilitação e, em 2016, já havia passado por 17 internações.

Naquele ano, Nick participou de uma entrevista sobre sua luta contra as drogas, durante a divulgação do filme Being Charlie, dirigido por seu pai e coescrito por ele.

O longa se inspira na juventude de Nick e acompanha a trajetória de um jovem em meio a recaídas e tentativas de recuperação, sendo visto por admiradores de Rob Reiner como uma forma de o cineasta elaborar as dificuldades de relacionamento com o filho.

O diretor e sua esposa foram encontrados mortos em casa, em Los Angeles, no domingo, 14. Segundo a Associated Press, ambos apresentavam marcas de facadas. Em nota enviada à revista People, a família declarou estar abalada com a tragédia.

“É com profundo pesar que anunciamos a trágica morte de Michele e Rob Reiner. Estamos devastados por essa perda repentina e pedimos privacidade neste momento incrivelmente difícil”, diz o comunicado.

Carreira

Atualmente no elenco da série The Bear (O Urso), Rob Reiner, de 78 anos, construiu uma carreira sólida na televisão e no cinema. Na década de 1970, ganhou notoriedade ao atuar na série All in the Family, uma das comédias de maior sucesso da televisão norte-americana.

Além da atuação, destacou-se como diretor em produções como Conta Comigo, Louca Obsessão, O Presidente Americano, Harry e Sally – Feitos um para o Outro e Isto é Spinal Tap. Rob Reiner e Michele Singer se conheceram em 1989, durante as filmagens de Harry e Sally. Antes disso, o cineasta foi casado com a atriz Penny Marshall, que morreu em 2018.