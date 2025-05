Cannes: Brasil levará maior delegação da história para o evento

Brasil se destaca pela presença de ‘O Agente Secreto’, com Wagner Moura, na competição oficial - Foto: Divulgação

O Festival de Cannes começa nesta terça-feira, 13, e vai até o dia 25 de maio, e o Brasil é um dos grandes destaques da programação da 78ª edição do evento. O país é o homenageado desta edição na Marché du Film, o mercado oficial do evento, e por isso terá uma delegação histórica na Croisette — a avenida da Côte d’Azur, na França, que sedia o evento há cerca de oito décadas.

O programa Cinema do Brasil, organização por trás da delegação, confirma que mais de cem empresas nacionais participarão da Marché este ano. O grupo inclui produtoras, distribuidoras, agentes de vendas, festivais, comissões de cinema e prestadoras de serviço brasileiras. O Brasil será o país de honra desta edição como parte da celebração de 200 anos das relações diplomáticas com a França.

Nas mostras do festival, o Brasil se destaca pela presença de ‘O Agente Secreto’ na competição oficial — a disputa pela Palma de Ouro — e de ‘O Riso e a Faca na Um Certo Olhar’, principais programações do evento.

Entre os filmes previamente confirmados estão, ‘Missão: Impossível - O Acerto Final’, novo capítulo saga de Tom Cruise, ‘Eddington’, de Ari Aster (‘Hereditário’ e ‘Midssomar’) com Emma Stone, Pedro Pascal e Joaquin Phoenix, e o novo filme do brasileiro Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto, com Wagner Moura (‘Guerra Civil’ e ‘Tropa de Elite’).

O filme ‘Highest 2 Lowest’ de Spike Lee, um remake de ‘Céu e Inferno’ de Akira Kurosawa, ficou de fora do anúncio mas foi posteriormente confirmado pelo próprio Lee, via Instagram, como parte da seleção de Cannes. Denzel Washington protagoniza o longa. Depois, Cannes confirmou o filme no evento.

Kleber Mendonça Filho de volta a Cannes

Recifense, Kleber Mendonça Filho esteve em Cannes algumas vezes, incluindo com ‘Bacurau’ e mais recentemente com o documentário ‘Retratos Fantasmas’. Seu novo filme é O Agente Secreto com Wagner Moura no papel de Marcelo, um professor universitário que foge de São Paulo para Recife para escapar de agentes governamentais que o procuram por atividades subversivas durante a ditadura dos anos 1970. Chegando bem na semana do Carnaval, ele logo descobre que está sendo espionado pelos vizinho.

Além do longa de Kleber Mendonça, também foram selecionados para a competição oficial o novo filme de Wes Anderson, ‘O Esquema Fenício’, filme de espionagem que tem Benilcio Del Toro, Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Ruper Friend, Bryan Cranston, Riz Ahmed e Jeffrey Wright no elenco. Julia Ducournau, que venceu a Palma há alguns anos com ‘Titane’, retorna com ‘Alpha’.

Filmes que concorrem à Palma de Ouro de 2025: