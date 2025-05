Baiano é selecionado para programa de formação no Cannes - Foto: Divulgação

Quando criou o vlog “Diário de um Gago” aos 8 anos, será que Bernardo Lessa imaginaria estar no tapete vermelho de Cannes menos de 20 anos depois? O baiano de 27 anos acaba de conquistar um feito muito importante: foi selecionado para o Cannes Makers, programa do Marché du Film voltado para formar a nova geração de líderes em vendas internacionais. Com isso, Bernardo se torna a primeira pessoa do mundo a integrar os três principais laboratórios de talentos dos maiores festivais de cinema - Locarno, Berlim e agora Cannes.

Depois de ser o único latino selecionado para o U30 em Locarno (2021), na Suíça, e de representar o Brasil no Berlinale Talents (2025), na Alemanha, Bernardo segue agora para Cannes. O Cannes Makers, criado com apoio da Creative Europe MEDIA, é um programa imersivo que oferece formação de ponta em vendas internacionais, com foco em diversidade, sustentabilidade e colaboração.

Ao lado de jovens talentos do mundo inteiro, Bernardo vai discutir os caminhos do cinema global, trocar experiências e seguir sua missão: fazer com que mais histórias brasileiras cheguem a mais pessoas, em mais lugares.

Escolhi o audiovisual porque era a única forma de me comunicar sem gaguejar. A vida me levou a outros caminhos no cinema — hoje atuo nos bastidores, ajudando o mercado a encontrar linguagem para algumas das suas gagueiras, como os entraves na distribuição e no financiamento Bernardo Lessa

Saiba mais sobre o baiano

Gago de nascença e apaixonado por falar, ele criou aos 8 anos um vlog chamado “Diário de um Gago” para se comunicar sem medo. De lá pra cá, nunca mais parou de contar histórias e, principalmente, de encontrar jeitos para que essas histórias cheguem ao público. Foi em Recife, durante a graduação em Cinema e Audiovisual pela UFPE, que descobriu que sua vocação ia além de realizar cinema: sua paixão estava na curadoria, na estratégia e na ponte entre filmes e plateias.

Aos 19, começou a trabalhar no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, onde ajudou a levar a programação a números históricos. Em 2019, mudou-se para São Paulo para integrar a Vitrine Filmes. Começou no atendimento e chegou à coordenação de negócios, lançando mais de 40 títulos. Entre eles “Bacurau”, “A Vida Invisível”, “Druk – Mais uma Rodada” e “Alvorada”.

Na Conspiração Filmes, atuou como coordenador de financiamento e vendas internacionais, trabalhando em grandes produções como “O Auto da Compadecida 2” e “Velhos Bandidos”. Hoje, Bernardo é Gerente de Lançamento do projeto Sessão Vitrine Petrobras e sócio da Tanto, empresa que une marketing, formação e produção com foco em cinema independente e transformação de mercado. Também está à frente do perfil TantoCine, plataforma que soma mais de 32 mil seguidores e compartilha, de forma acessível, os bastidores do audiovisual.